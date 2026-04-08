Kota: पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर से हड़पे लाखों रुपए, किशोरी को भगाकर ले गया था युवक, फिर जबरन करवाया गर्भपात

जांच में खुलासा हुआ कि मध्यप्रदेश के सीहोर स्थित मां नर्मदा हॉस्पिटल में गर्भपात कराया गया था। पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचकर जांच की तो रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ी सामने आई। अस्पताल संचालक ने पीड़िता के नाम और उम्र में हेरफेर कर दस्तावेज तैयार किए थे। इसके बाद अस्पताल संचालक ज्ञानसिंह मेवाड़ा और एक अन्य चिकित्सक के खिलाफ अवैध गर्भपात का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने अस्पताल संचालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि एक अन्य डॉक्टर फरार हो गया था।