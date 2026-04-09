Kota Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टकराए 4 वाहन, पुलिस जीप और एम्बुलेंस के उड़े परखच्चे

Vehicle Collided On Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। मंडावरा टोल के आगे दिल्ली जाने वाली लेन में 4 वाहन आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में पुलिस की 112 पेट्रोलिंग जीप और 108 एंबुलेंस भी क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।