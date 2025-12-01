Kota: ‘राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा…’, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष बोले प्रभारी ने गोली मारने की दी धमकी, बैठक में मचा बवाल

नामदेव ने बताया कि नेमीचंद ने कहा कि तुम लोग कार्यक्रम करते हो हम लोगों को बुलाते तक नहीं हो। इस पर दीपक ने कहा कि उनके कार्यक्रम सामाजिक सरोकार के हैं, जिनमें राजनीतिक रंग नहीं डाला जाता और हर विचारधारा के लोग शामिल होते हैं। इस दौरान नेमीचंद गुस्से में आ गए और नामदेव ने आरोप लगाया कि प्रभारी ने धमकी दी कि राजनीतिक करियर करियर खत्म कर दूंगा। बैठक में हुआ हंगामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।