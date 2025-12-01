Jhunjhunu: वर्कशॉप में रखी 16 लग्जरी गाड़ियां खाक, आग लगाने वाले मुख्य आरोपी का भाई और भांजा अरेस्ट; अतिक्रमण ध्वस्त

अनिल कुमावत और उसके साथियों ने 14 नवंबर को भी इमरान भारू की स्कार्पियो में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अनिल कुमावत और साबिर को पाबंद किया था। आरोप है कि अनिल ने 24 नवंबर को फिर से वर्कशॉप के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इसके तुरंत बाद बीती रात को गैराज में आगजनी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें कुल 16 लग्जरी गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। इसके अलावा एक रेस्टोरेंट पर भी पत्थर फेंके।