Jhunjhunu: वर्कशॉप में रखी 16 लग्जरी गाड़ियां खाक, आग लगाने वाले मुख्य आरोपी का भाई और भांजा अरेस्ट; अतिक्रमण ध्वस्त

Jhunjhunu Car Workshop Fire: झुंझुनूं शहर के चूरू बाइपास पर एक वर्कशॉप में शनिवार देर रात आग लगाकर कारों को जलाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अनिल कुमावत के भाई विनोद कुमावत और भांजे निखिल कुमावत को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को अंजाम देने वाले फरार मुख्य आरोपी अनिल कुमावत और उसके अन्य साथियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की चार विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस जांच में मौके पर कांच की कई बोतलें मिली हैं।
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इन बोतलों में ज्वलनशील पदार्थ, संभवत: कैरोसीन या पेट्रोल भरकर लाया गया था। वर्कशॉप के अंदरूनी हिस्से में भी ऐसी 7 से 8 बोतलें मिली हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आग लगाने के लिए बोतल में ज्वलनशील द्रव डालकर आग लगाने की तकनीक काम में ली गई थी।
इस वर्कशॉप में प्रवेश के दो गेट हैं। एक मुख्य चूरू मार्ग से है और दूसरा कॉलोनी की तरफ जाने वाले मार्ग से हैं। पुलिस को तलाश करने पर गैराज के पीछे झाड़ियों में टूटे हुए तीन सीसीटीवी कैमरे भी मिले हैं, जिससे साफ है कि आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने और सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। पुलिस अब आस-पास के अन्य कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
आगजनी की खबर फैलते ही सुबह से ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत और सीओ सिटी गोपाल सिंह ढाका पूरे दिन घटनास्थल पर निगरानी करते रहे। उनके साथ सदर थानाधिकारी मांगीलाल मीणा, एसआई रामनिवास और एफएसएल टीम भी मौजूद रही, जिन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि मुख्य आरोपी तक पहुंचा जा सके।
अनिल कुमावत और उसके साथियों ने 14 नवंबर को भी इमरान भारू की स्कार्पियो में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अनिल कुमावत और साबिर को पाबंद किया था। आरोप है कि अनिल ने 24 नवंबर को फिर से वर्कशॉप के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इसके तुरंत बाद बीती रात को गैराज में आगजनी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें कुल 16 लग्जरी गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। इसके अलावा एक रेस्टोरेंट पर भी पत्थर फेंके।
इधर, नगर परिषद प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से आरोपी के भाई विनोद की सगिरा सर्किल पर रखी अस्थाई थड़ी को तोड़ दिया। मौके से फ्रीज व अन्य सामान जब्त कर लिया। इस बारे में सफाई निरीक्षक सत्यवीर ने बताया कि इस बारे में पुलिस ने अतिक्रमण के बारे में बताया था। इसके बाद अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान विनोद के परिजनों ने विरोध भी जताया।
दो आरोपियों को पकड़ लिया है। जल्द ही मुख्य आरोपी अनिल कुमावत और उसके फरार साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीम लगातार काम कर रही है।
-गोपाल ढाका, सीओ सिटी
