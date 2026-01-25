मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा पंडाल से बड़ा ऐलान, कोटा में बनेगा विशाल गो अभयारण्य

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि राम कथा और गो माता महाउत्सव जिस उद्देश्य से आयोजित किए गए थे, उनके सार्थक परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को धर्म, संस्कृति और सेवा भाव से जोड़ने का मजबूत माध्यम बनते हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी मुख्यमंत्री के फैसले को दूरदर्शी कदम बताया और कहा कि इससे प्रदेश में गो संरक्षण से जुड़े प्रयासों को नई गति मिलेगी।