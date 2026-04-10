Kota News: कोचिंग की नाबालिग छात्रा से रेप, घुमाने के बहाने खेत में ले गया युवक, संचालिका ने ही कराया था परिचय

इसके बाद आरोपी जितेश ने पीड़ित नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार किया और किसी को बताने पर परिवार के साथ अनहोनी करने की धमकी दी। मामले की जानकारी मिलने पर पीड़िता के पिता अपनी बेटी को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस में इस मामले में आरोपी जितेश मेघवाल सहित चार आरोपियों के खिलाफ और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है । मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक घनश्याम मीणा कर रहे हैं।