Kota News: कोचिंग की नाबालिग छात्रा से रेप, घुमाने के बहाने खेत में ले गया युवक, संचालिका ने ही कराया था परिचय

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Rajasthan Rape Case: कोटा जिले के ग्रामीण इलाके के एक थाना क्षेत्र में कोचिंग जाने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक और सहयोग करने वाली कोचिंग संचालिका सहित चार आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता शहर की कक्षा 8 की छात्रा है, जो पिछले दो वर्षों से एक कोचिंग संचालिका के यहां पढ़ने जाती थी। कुछ दिन पहले कोचिंग संचालिका मोनिका ने छात्रा का परिचय युवक जितेश से करवाया और दोनों की बात करवाई। इसके बाद छात्रा की बातचीत कोचिंग संचालिका के फोन से ही होती रही।
1 अप्रेल को कोचिंग के बाहर घूमने की योजना बनाई गई। इसके बाद छात्रा आरोपी जितेश मेघवाल, उसके दोस्त विजय और एक अन्य बालिका के साथ कार से धरनावद सड़क मार्ग की ओर गए। वहां से कार को एक खेत में ले जाया गया। इस दौरान जितेश और पीड़ित छात्रा कार में ही बैठे रहे, जबकि बाकी दो साथी कार से उतरकर चले गए।
इसके बाद आरोपी जितेश ने पीड़ित नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार किया और किसी को बताने पर परिवार के साथ अनहोनी करने की धमकी दी। मामले की जानकारी मिलने पर पीड़िता के पिता अपनी बेटी को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस में इस मामले में आरोपी जितेश मेघवाल सहित चार आरोपियों के खिलाफ और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है । मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक घनश्याम मीणा कर रहे हैं।
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