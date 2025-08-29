Bharat Mala project: भारी बारिश में टूट गई ‘दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे’ की पिचिंग, जानें क्या बोला NHAI

एटलेन एक्सप्रेस-वे पर चम्बल पुलिया से कोटा की तरफ पांच-छह किलोमीटर तक पानी से कटाव के कारण पिचिंग क्षतिग्रस्त हो गई। इससे प्रोटोक्शन वॉल टूट गई और सुरक्षा के लिए साइड में लगाई गई रैलिंग टूटकर गिर गई। मिट्टी खिसकने के कारण एक्सप्रेस-वे ही खोखला हो गया है। इस कारण कई जगहों पर मिट्टी डालकर व बेरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। एक्सप्रेस-वे पर आठ माह पहले ही लबान से गोपालपुरा तक यातायात चालू किया गया था। एक्सप्रेस-वे पर बारिश के पानी की निकासी का उचित प्रबंध नहीं किया गया। इस कारण आसपास जलभराव की समस्या हो गई। जहां पुल बनाए हैं, वह पानी का दबाव नहीं झेल पाए, इस कारण क्षतिग्रस्त हो गए।