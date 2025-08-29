Non-Veg Mandi: 80 लाख की लागत से राजस्थान में तैयार हो रही है ‘मांस-मंडी’, दुकानों में ये मिलेगी खास सुविधाएं

लोगों की मांग एवं समस्या पर बीते एक दशक में यहां मांस मंडी निर्माण के प्रयास भी खूब हुए। पूर्व के भाजपा बोर्ड में भी मांस मंडी के प्रस्ताव लेकर पहले तहसील रोड स्थित सब्जीमंडी के पीछे तथा बाद में थाकाजी मोहल्ला मुक्तिधाम के रास्ते पर मांस मंडी बनाने का प्रस्ताव लिया गया। लेकिन दोनों ही जगह लोगों के विरोध के चलते मांस मंडी का निर्माण शुरू नहीं हो सका। अब यह प्रयास बरसों बाद मूर्त रूप लेते नजर आ रहे है।