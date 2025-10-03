‘ऐसा नहीं कर सकता मेरा बेटा…’, दिल्ली के स्टूडेंट ने कोटा में किया सुसाइड, फूट-फूटकर रोते रहे पिता, चुप कराने वालों के भी आए आंसू, देखें VIDEO

रोते हुए पिता और मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका
20-Year NEET Student Died In Kota: देशभर में नीट की तैयारी का हब कहे जाने वाले कोटा से फिर एक दर्दनाक खबर सामने आई है। विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम 20 वर्षीय नीट अभ्यर्थी लकी चौधरी ने सुसाइड कर लिया। लक्की दिल्ली के रणजीत नगर का रहने वाला था और पिछले दो साल से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था।
लक्की के पिता दिलीप चौधरी फूट-फूटकर रोते रहे और चुप कराने वालों के आंखो में भी आंसू आ गए। पिता ने रोते-रोते ही बताया कि मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग था वो ऐसा नहीं कर सकता…बेटा शुरू में हॉस्टल में रहता था लेकिन बाद में एक पीजी में शिफ्ट हो गया। हाल ही में उसने बहन को बताया था कि उसने एक दोस्त से 40 हजार रुपए उधार लिए हैं। इस पर पिता ने तुरंत 10 हजार रुपए भेजे और बाकी पैसे जल्द भेजने का आश्वासन दिया था। परिजनों का आरोप है कि घटना के समय लक्की का मोबाइल, पर्स और बैग कमरे से गायब थे।
पुलिस के अनुसार लक्की के कमरे के पास ही बिहार का एक युवक भी रहता था जो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ता था। घटना के बाद से वह युवक फरार है। इस वजह से मामले में कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
CI मुकेश मीणा ने बताया कि बुधवार शाम मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी कि किराएदार कमरे में अचेत पड़ा है। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस को मौके से नीट की पढ़ाई से जुड़ी नोट्स, सिगरेट और शराब की खाली बोतलें मिली हैं। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर हर एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को MBS अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
