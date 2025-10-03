‘ऐसा नहीं कर सकता मेरा बेटा…’, दिल्ली के स्टूडेंट ने कोटा में किया सुसाइड, फूट-फूटकर रोते रहे पिता, चुप कराने वालों के भी आए आंसू, देखें VIDEO

लक्की के पिता दिलीप चौधरी फूट-फूटकर रोते रहे और चुप कराने वालों के आंखो में भी आंसू आ गए। पिता ने रोते-रोते ही बताया कि मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग था वो ऐसा नहीं कर सकता…बेटा शुरू में हॉस्टल में रहता था लेकिन बाद में एक पीजी में शिफ्ट हो गया। हाल ही में उसने बहन को बताया था कि उसने एक दोस्त से 40 हजार रुपए उधार लिए हैं। इस पर पिता ने तुरंत 10 हजार रुपए भेजे और बाकी पैसे जल्द भेजने का आश्वासन दिया था। परिजनों का आरोप है कि घटना के समय लक्की का मोबाइल, पर्स और बैग कमरे से गायब थे।