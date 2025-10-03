Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

‘ऐसा नहीं कर सकता मेरा बेटा…’, दिल्ली के स्टूडेंट ने कोटा में किया सुसाइड, फूट-फूटकर रोते रहे पिता, चुप कराने वालों के भी आए आंसू, देखें VIDEO

Delhi Youth Committed Suicide: लक्की के कमरे के पास ही बिहार का एक युवक भी रहता था जो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ता था। घटना के बाद से वह युवक फरार है। इस वजह से मामले में कई सवाल खड़े हो गए हैं।

2 min read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 03, 2025

रोते हुए पिता और मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

20-Year NEET Student Died In Kota: देशभर में नीट की तैयारी का हब कहे जाने वाले कोटा से फिर एक दर्दनाक खबर सामने आई है। विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम 20 वर्षीय नीट अभ्यर्थी लकी चौधरी ने सुसाइड कर लिया। लक्की दिल्ली के रणजीत नगर का रहने वाला था और पिछले दो साल से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था।

फूट-फूटकर रोते रहे पिता

लक्की के पिता दिलीप चौधरी फूट-फूटकर रोते रहे और चुप कराने वालों के आंखो में भी आंसू आ गए। पिता ने रोते-रोते ही बताया कि मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग था वो ऐसा नहीं कर सकता…बेटा शुरू में हॉस्टल में रहता था लेकिन बाद में एक पीजी में शिफ्ट हो गया। हाल ही में उसने बहन को बताया था कि उसने एक दोस्त से 40 हजार रुपए उधार लिए हैं। इस पर पिता ने तुरंत 10 हजार रुपए भेजे और बाकी पैसे जल्द भेजने का आश्वासन दिया था। परिजनों का आरोप है कि घटना के समय लक्की का मोबाइल, पर्स और बैग कमरे से गायब थे।

पड़ोसी युवक संदिग्ध, घटना के बाद गायब

पुलिस के अनुसार लक्की के कमरे के पास ही बिहार का एक युवक भी रहता था जो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ता था। घटना के बाद से वह युवक फरार है। इस वजह से मामले में कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

मकान मालिक ने दी थी सूचना

CI मुकेश मीणा ने बताया कि बुधवार शाम मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी कि किराएदार कमरे में अचेत पड़ा है। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

कमरे से मिला सामान

पुलिस को मौके से नीट की पढ़ाई से जुड़ी नोट्स, सिगरेट और शराब की खाली बोतलें मिली हैं। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर हर एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को MBS अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

ये भी पढ़ें

Jaipur: 13 साल के बेटे के शव के पास बैठकर रोता रहा अध्यापक, सड़क हादसे ने ले ली जान, दशहरे की छुट्टियों में जा रहा था गांव
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 02:55 pm

Published on:

03 Oct 2025 02:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / ‘ऐसा नहीं कर सकता मेरा बेटा…’, दिल्ली के स्टूडेंट ने कोटा में किया सुसाइड, फूट-फूटकर रोते रहे पिता, चुप कराने वालों के भी आए आंसू, देखें VIDEO

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

World Record 2025: विजयदशमी पर राजस्थान में बना वर्ल्ड रेकॉर्ड, एशिया और इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड की टीम देने आई प्रमाण-पत्र

कोटा

फिर बदला मौसम: राजस्थान के 5 संभागों में ‘भारी बारिश’ की आई चेतावनी, 13 जिलों में ‘मेघगर्जन-वज्रपात’ का Yellow Alert

heavy rain alert
कोटा

Kota Ravan Dahan Video: रावण दहन के दौरान हाथी बिदका, पटाखों की आवाज से घबराया, 221.5 फीट ऊंचे पुतले से बना विश्व रिकॉर्ड

Kota Ravan Dahan Video
कोटा

उड़ता-दौड़ता रावण… कभी तलवार छोड़ छाता पकड़ता तो कभी डांस करता, सोशल मीडिया पर छाया कोटा के AI रावण का Video

AI Ravan
कोटा

अनूठी परंपरा: राजस्थान में यहां रावण को पैरों से रौंदकर मारते हैं पहलवान, बच्चे कुश्ती खेलकर मिट्टी में मिला देते हैं रावण का अहंकार

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.