Crime: दिल्ली के युवक फ़िल्मी स्टाइल में कर रहे थे तस्करी, चावल के भूसे में ऐसे छिपाई 50 लाख की अवैध शराब

ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि कनवास थाना पुलिस ने पंजाब में निर्मित 382 पेटी अंग्रेज़ी शराब बरामद की। अंतरराज्यीय स्तर पर पकड़ी गई इस अवैध खेप की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान धर्मेन्द्र (44) और नरेन्द्र (31), निवासी छावला (दिल्ली) के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है।