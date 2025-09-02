Crime: दिल्ली के युवक फ़िल्मी स्टाइल में कर रहे थे तस्करी, चावल के भूसे में ऐसे छिपाई 50 लाख की अवैध शराब

Illegal Liquor Smuggling: कोटा ग्रामीण के कनवास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब तस्कर फिल्मी अंदाज में ट्रक के अंदर चावल के भूसे के बीच शराब की पेटियां छिपाकर ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उनकी यह चालाकी नाकाम हो गई।
ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि कनवास थाना पुलिस ने पंजाब में निर्मित 382 पेटी अंग्रेज़ी शराब बरामद की। अंतरराज्यीय स्तर पर पकड़ी गई इस अवैध खेप की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान धर्मेन्द्र (44) और नरेन्द्र (31), निवासी छावला (दिल्ली) के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है।
एसआई श्यामाराम विश्नोई ने बताया कि दोनों आरोपी लंबे समय से अंतरराज्यीय स्तर पर शराब तस्करी में सक्रिय थे। पुलिस को इस संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी जिसके बाद एडिशनल एसपी रामकल्याण मीणा के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रक को रोका और मौके पर छापेमारी कर भूसे के नीचे छिपाई गई शराब बरामद कर ली। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर अवैध तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। कार्रवाई में कांस्टेबल रमेशचंद और बीरबल सिंह की अहम भूमिका रही।