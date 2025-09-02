Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

Crime: दिल्ली के युवक फ़िल्मी स्टाइल में कर रहे थे तस्करी, चावल के भूसे में ऐसे छिपाई 50 लाख की अवैध शराब

Kota News: दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान धर्मेन्द्र (44) और नरेन्द्र (31), निवासी छावला (दिल्ली) के रूप में हुई है।

कोटा

Akshita Deora

Sep 02, 2025

दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो: पत्रिका)

Illegal Liquor Smuggling: कोटा ग्रामीण के कनवास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब तस्कर फिल्मी अंदाज में ट्रक के अंदर चावल के भूसे के बीच शराब की पेटियां छिपाकर ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उनकी यह चालाकी नाकाम हो गई।

ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि कनवास थाना पुलिस ने पंजाब में निर्मित 382 पेटी अंग्रेज़ी शराब बरामद की। अंतरराज्यीय स्तर पर पकड़ी गई इस अवैध खेप की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान धर्मेन्द्र (44) और नरेन्द्र (31), निवासी छावला (दिल्ली) के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है।

लंबे समय से कर रहे थे तस्करी

एसआई श्यामाराम विश्नोई ने बताया कि दोनों आरोपी लंबे समय से अंतरराज्यीय स्तर पर शराब तस्करी में सक्रिय थे। पुलिस को इस संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी जिसके बाद एडिशनल एसपी रामकल्याण मीणा के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रक को रोका और मौके पर छापेमारी कर भूसे के नीचे छिपाई गई शराब बरामद कर ली। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर अवैध तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। कार्रवाई में कांस्टेबल रमेशचंद और बीरबल सिंह की अहम भूमिका रही।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 11:20 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Crime: दिल्ली के युवक फ़िल्मी स्टाइल में कर रहे थे तस्करी, चावल के भूसे में ऐसे छिपाई 50 लाख की अवैध शराब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट