दीपावली पर मिली सौगात: यहां राजस्थान रोडवेज की सीधी बस सेवा शुरू, जानें टाइम और रूट

कोटा। दीपावली के अवसर पर रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। राजस्थान रोडवेज की ओर से चेचट से कोटा के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत की गई है।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री तथा रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर ने शुक्रवार को इस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। चेचट बस स्टैंड पर आयोजित समारोह में मंत्री दिलावर ने पूजा-अर्चना कर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बस चालक और परिचालक का माल्यार्पण कर एवं दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि चेचट-कोटा बस सेवा की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे थे, जो आज पूरी हो गई है। अब क्षेत्रवासियों को कोटा जाने के लिए अन्य स्थानों पर बसें बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।
सुबह : बस प्रतिदिन प्रात: 6:00 बजे खातीखेड़ा से रवाना होकर 7:15 बजे चेचट पहुंचेगी और फिर 8:45 बजे कोटा पहुंचेगी।
शाम : वापसी में बस शाम 7:00 बजे कोटा से रवाना होकर 8:30 बजे चेचट और रात 9:00 बजे खातीखेड़ा पहुंचेगी। बस का रात्रि ठहराव खातीखेड़ा में रहेगा।
