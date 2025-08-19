अस्पताल परिसर में बुजुर्ग की मौत, पत्नी बोली- बेटे ने तो घर से निकाल दिया, अब आप ही दाह संस्कार करवा दो

गोपाल यादव टीबी से पीड़ित था और कई बार उसे अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। उपचार के बाद डिस्चार्ज होने पर भी दंपती अस्पताल परिसर को छोड़कर नहीं गए। रविवार को अस्पताल के गेट नंबर 4 इमरजेंसी के बाहर अचानक गोपाल की मौत हो गई। पत्नी लीलाबाई ने रोते हुए बताया कि उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया था। अब उनके पास न तो अंतिम संस्कार के लिए पैसे हैं और न ही कोई सहारा। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने पति का शव गांव नहीं ले जाना चाहती।