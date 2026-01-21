Kota: बुजुर्ग महिला से घर में घुसकर लूटी ढाई तोला सोने की चेन, बहन के लिए किराए का कमरा देखने के बहाने से आए थे बदमाश

पीड़िता चंद्रमणि सोनी ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब एक बजे कुछ युवक उनके घर आए और कमरा किराए पर लेने की बात कही। महिला ने कमरा उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया। इसके बाद करीब दो बजे वे युवक फिर आए और दोबारा कमरा किराए पर देने का आग्रह किया। इस बार भी महिला ने साफ कह दिया कि उनके यहां केवल लड़कियों को ही कमरा दिया जाता है। युवक ये कहकर चले गए कि वे बाद में आएंगे। पीड़िता ने बताया कि शाम करीब साढ़े चार बजे तीन युवक एक बार फिर घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बहन के लिए कमरा किराए पर चाहिए।