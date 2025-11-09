Vande Bharat Sleeper Train: 160 KM की स्पीड में वंदे भारत पर किया गया ऐसा बड़ा परीक्षण, जानें फिर क्या हुआ

कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि यह परीक्षण अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ), लखनऊ की टीम की ओर से किया गया, जिसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ) चेन्नई, मेधा सर्वो ड्राइव्स, फेवलि इंडिया, बीईएमएल, और कोटा मंडल के परिचालन दल ने संयुक्त रूप से भाग लिया। परीक्षण कार्य में आरडीएसओ लखनऊ के निदेशक राधेश्याम तिवारी, कोटा मंडल के लोको पायलट मनोज मीणा एवं विपिन कुमार सिंह सहित मुख्य लोको निरीक्षक आरएन मीणा तथा यातायात निरीक्षक सुशील जेठवानी मौजूद रहे।