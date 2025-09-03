‘उजड़ गई दुनिया…शिक्षक, पटवारी और कांस्टेबल की सरकारी नौकरी छोड़कर बने थे थानेदार’, रुला देगी राजस्थान के युवाओं की ये दर्दभरी दास्तां

केस 1: जोधपुर की उर्मिला सांखला ने बताया कि माता-पिता ने मजदूरी कर उसे पढ़ाया। रिश्तेदार कहते थे कि शादी कर दो, नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन माता-पिता को उस पर विश्वास था और उसने एसआइ परीक्षा पास कर उनका सपना पूरा किया। इसके लिए उसने आरएएस, एमए और अन्य अवसरों का त्याग किया तथा पूरे पांच वर्ष केवल इसी भर्ती की तैयारी की। अब नौकरी छिन रही है तो सवाल है कि क्या कोई पांच साल लौटा सकता है? उसके माता-पिता अब 67 वर्ष के हैं और बीमार हैं। ऐसे में वह दुविधा में है कि शादी करे, माता-पिता का इलाज कराए या फिर से परीक्षा की तैयारी शुरू करे।