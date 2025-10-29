Rajasthan Rain: आफत की बारिश से किसान हुए परेशान, खेतों में भर गया पानी, फसलें बर्बाद

उपखंड क्षेत्र में रविवार रात्रि से शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार रात तक जारी रहा। लगातार बारिश का दौर जारी रहने से कार्तिक माह में सावन का अहसास हो रहा है। बारिश होने से सर्दी बढ़ गई। मंगलवार को सुबह से शाम तक रिमझिम बारिश होती रही। बारिश के कारण सूर्यदेव दिखाई नहीं दिए। दिनभर लोग घरों में दुबके रहे। चाय की थड़ियों पर लोगों की भीड़ लगी रही। बाजारों में अन्य दिनों के मुकाबले आवाजाही कम रही। मौसम विभाग के अनुसार 30 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बारिश के कारण पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में आठ डिग्री की गिरावट आई है, जबकि न्यूनतम तापमान में एक डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री था, जबकि सोमवार, मंगलवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा है।