कोटा

Kota Murder: भाभी और साले के साथ अलाव तपते युवक की कर दी हत्या, गिरफ्तार पिता-पुत्र ने बताया ये कारण

Son-Father Killed Youth: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है जिसमें आरोपी पिता-पुत्र ने मामूली कहासुनी के बाद युवक की निर्मम हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 13, 2026

Kota-Murder-Case

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Murder Case: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद हुई हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता-पुत्र को 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि घटना रविवार रात करीब 9 बजे गायत्री विहार रायपुरा क्षेत्र में हुई।

आरोपी कालूलाल और उसके पुत्र बिट्टू ने लकड़ी के डंडों और पत्थरों से हमला कर रामफूल (30) की हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उद्योग नगर थाना सीआइ जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने लगातार दबिश देकर 10 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मजदूरी को लेकर हुआ था विवाद

कैथून क्षेत्र के चरण चौकी निवासी फरियादी देवीशंकर ने रिपोर्ट में बताया कि वह, उसका भाई रामफूल और भाभी गायत्री विहार में एक निर्माणाधीन मकान की चौकीदारी कर रहे थे और वहीं टापरी बनाकर रहते थे।

पास ही रामगंजमंडी क्षेत्र के धूनिया निवासी कालूलाल ने खुदाई का ठेका ले रखा था। मजदूरी को लेकर बातचीत हुई थी लेकिन काम नहीं मिलने पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर कालूलाल पहले भी गाली-गलौच कर चुका था।

अलाव तापते समय किया हमला

रिपोर्ट के अनुसार रविवार की रात देवीशंकर, रामफूल, उसकी भाभी और साला टापरी के आगे अलाव ताप रहे थे। तभी कालूलाल और उसका पुत्र बिट्टू हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर आए और गाली-गलौच शुरू कर दी। रामफूल ने गालियां देने से मना किया तो दोनों ने उस पर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। गंभीर मारपीट में रामफूल सड़क पर गिर पड़ा।

बीच-बचाव के प्रयास के बावजूद आरोपी लात-घूंसे मारते रहे और फिर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिजनों ने मकान मालिक को सूचना दी और रामफूल को वाहन से एमबीएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार रामफूल की मौत शरीर में आई अंदरूनी चोटों के कारण हुई।

आरोपियों को भी आई चोटें

पुलिस ने बताया कि झगड़े के दौरान आरोपियों कालूलाल और बिट्टू को भी चोटें आई हैं। मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और अनुसंधान जारी है। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

13 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Murder: भाभी और साले के साथ अलाव तपते युवक की कर दी हत्या, गिरफ्तार पिता-पुत्र ने बताया ये कारण

