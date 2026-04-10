Kota Murder: ‘तेरे पास कौन बैठा था…?’, पत्नी के साथ घर लौटे युवक ने दोस्त की चाकू गोदकर की हत्या

एएसपी दिलीप सैनी के अनुसार मृतक पत्नी के साथ कहीं से घर लौटा था और घर के बाहर हाथ-मुंह धो रहा था। तभी आरोपी वहां पहुंचा और मृतक से पूछने लगा कि ‘तेरे पास कौन बैठा था?’ इस बात पर मृतक ने जवाब दिया कि ‘तू भी उसे जानता है।’ इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गुस्से में आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है। घटना के बाद फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।