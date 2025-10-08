Kota: लहसुन की घटती कीमतों ने किसानों को किया परेशान, दीपावली पर मजबूरी में बेचना पड़ रहा भंडारण

किसानों की माने तो इस साल मार्च की शुरुआत में मंडी में लहसुन आ गया था लेकिन गत वर्ष की तरह भाव बढ़ने की उम्मीद में कई किसानों ने उपज रोक ली। इस बार जून में ही बारिश शुरू हो गई। लहसुन घर में पड़ा रहा और दूसरी फसल की तैयारी में समय लगा। कटाई और छंटाई में भी ज्यादा समय लगा। धूप निकलने पर ही सफाई कर पैक किया गया, जिससे मंडी में माल देर से पहुंचा।