ACB ने जोधपुर डिस्कॉम के क्लर्क-चालक को दिया ‘झटका’, रिश्वत लेते गिरफ्तार, बोले- सबका हिस्सा होता है

जोधपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जोधपुर की स्पेशल विंग (एसयू) ने प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) के पास जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय में मंगलवार को 35 सौ रिश्वत लेने पर वाणिज्यिक सहायक (सीसी क्लर्क) और चालक को गिरफ्तार किया। इन्होंने सोलर के घरेलू कनेक्शन जारी करने की एवज में यह रिश्वत ली। सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता की भूमिका की जांच की जा रही है।