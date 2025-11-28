Patrika LogoSwitch to English

Kota: यूनिवर्सिटी से घर लौट रही PHD स्टूडेंट से चाकू-पिस्टल दिखाकर दिनदहाड़े लूट, 4 साल पहले आई थी हरियाणा से कोटा

Kota Loot Case: कोटा शहर में एक महिला पीएचडी स्टूडेंट से दिनदहाड़े लूट की घटना सामने आई है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने चाकू और पिस्टल दिखाकर उसका मंगलसूत्र और झुमके लूट लिए।

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 28, 2025

पीड़ित छात्रा प्रियंका की फोटो: पत्रिका

Rajasthan Crime News: कोटा शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हालात यह है कि बदमाश दिनदहाड़े सड़क चलते लोगों को निशाना बनाने लगे हैं। ताजा मामला गुरुवार दोपहर का है, जब कोटा यूनिवर्सिटी से घर लौट रही एक महिला पीएचडी स्टूडेंट को 80 फीट रोड पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने घेर लिया।

चाकू और पिस्टल दिखाकर सोने का मंगलसूत्र और झुमके छीन लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने हमला करने की कोशिश की और फरार हो गए। पीड़ित स्टूडेंट प्रियंका, जो मूलरूप से बहादुरगढ़ (हरियाणा) की रहने वाली है, पिछले 4 साल से कोटा में रहकर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में पीएचडी कर रही है।

उसने बताया कि जैसे ही वह यूनिवर्सिटी से 80 फीट रोड की ओर निकली, तीन बाइक सवार बदमाश सामने से आए और जबरन रोक लिया। एक ने चाकू निकाला और 13-14 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र छीन लिया। इसके बाद अन्य बदमाशों ने 6-7 ग्राम वजन के झुमके उतार लिए।

जब उसने बाइक पकड़कर रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पिस्टल निकालकर धमकाया और चाकू से वार करने की कोशिश की। छीना-झपटी में उसके हाथ में चोट आई। इधर, आरकेपुरम सीआइ महेन्द्र मारू ने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी देखना शुरू कर दिया है।

फायरिंग और अपहरण के आरोपी भी अब तक नहीं हुए गिरफ्तार

इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले कैथूनीपोल इलाके में हुई फायरिंग के आरोपी एक हते बाद भी पुलिस पकड़ से दूर हैं। पूरी टीम लगाने के बावजूद पुलिस उन्हें ढूंढ़ नहीं पाई है। इसके बाद कैथूनीपोल थाने के पीछे से ही अपहरण की वारदात हुई, जिसमें बदमाश युवक को उठाकर ले गए, हालांकि बाद में छोड़ दिया। घटना के दौरान शहर में नाकाबंदी भी की गई थी, फिर भी आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

Updated on:

28 Nov 2025 02:36 pm

Published on:

28 Nov 2025 02:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: यूनिवर्सिटी से घर लौट रही PHD स्टूडेंट से चाकू-पिस्टल दिखाकर दिनदहाड़े लूट, 4 साल पहले आई थी हरियाणा से कोटा

