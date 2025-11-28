Kota: यूनिवर्सिटी से घर लौट रही PHD स्टूडेंट से चाकू-पिस्टल दिखाकर दिनदहाड़े लूट, 4 साल पहले आई थी हरियाणा से कोटा

इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले कैथूनीपोल इलाके में हुई फायरिंग के आरोपी एक हते बाद भी पुलिस पकड़ से दूर हैं। पूरी टीम लगाने के बावजूद पुलिस उन्हें ढूंढ़ नहीं पाई है। इसके बाद कैथूनीपोल थाने के पीछे से ही अपहरण की वारदात हुई, जिसमें बदमाश युवक को उठाकर ले गए, हालांकि बाद में छोड़ दिया। घटना के दौरान शहर में नाकाबंदी भी की गई थी, फिर भी आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।