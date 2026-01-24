Gold-Silver Price: फिर उछले सोना-चांदी के भाव, चांदी 14 हजार महंगी, जानें लेटेस्ट रेट

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2410, चंबल 2370, सदाबहार 2250, लोकल रिफाइंड 2160, दीप ज्योति 2270, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2410 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3040, कोटा स्वास्तिक 2630, सोना सिक्का 2960, कटारिया गोल्ड 2680 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1870, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4080 से 4140 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 8950, कोटा फ्रेश 8500, पारस 8900, नोवा 8850, अमूल 9800, मधुसूदन 9280 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।