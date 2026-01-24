Gold-Silver Price: फिर उछले सोना-चांदी के भाव, चांदी 14 हजार महंगी, जानें लेटेस्ट रेट

Sarafa Market Latest Update: कोटा के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने व चांदी दोनों के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 14 हजार रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 314000 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 3400 रुपए प्रति की तेजी के साथ 160000 वहीं शुद्ध सोने के भाव 160800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड (24 k) (99.5): 159500
गोल्ड (22 k) :147685
गोल्ड (20 k) : 138696
गोल्ड (18 k) : 127600
गोल्ड (14 k) : 112324
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
भामाशाहमंडी में शुक्रवार को बसंत पंचमी का अवकाश रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में उछाल रहा। सभी खाद्य तेलों में 35 रुपए प्रति टिन की तेजी रही। शक्कर 40 रुपए प्रति क्विंटल रही।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2410, चंबल 2370, सदाबहार 2250, लोकल रिफाइंड 2160, दीप ज्योति 2270, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2410 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3040, कोटा स्वास्तिक 2630, सोना सिक्का 2960, कटारिया गोल्ड 2680 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1870, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4080 से 4140 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 8950, कोटा फ्रेश 8500, पारस 8900, नोवा 8850, अमूल 9800, मधुसूदन 9280 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।
