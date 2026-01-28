Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी, जानें गोल्ड कैरेट के भाव

Photo: Patrika
Gold-Silver Rates: कोटा सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने व चांदी दोनों के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 21 हजार रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 347000 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 2000 रुपए प्रति की तेजी के साथ 165500, वहीं शुद्ध सोने के भाव 166300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड (24 k) (99.5): 164600
गोल्ड (22 k) : 152407
गोल्ड (20 k) : 143130
गोल्ड (18 k) : 131680
गोल्ड (14 k) : 115915
(भाव: कोटाज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
कोटा भामाशाहमंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 100000 कट्टों की रही। सोयाबीन 100, चना 50, उड़द बेस्ट 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 12500 रहे। किराना बाजार में खाद्य पदार्थों के भाव स्थिर रहे।
भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2451 से 2511, धान सुगन्धा 2800 से 3201, धान (1509) 3000 से 3631, धान (1847) 2800 से 3501, धान (1718-1885) 2600 से 3925, धान (पूसा-1) 2400 से 3800, धान (1401-1846) 3400 से 3850, धान दागी 1200 से 2700, सोयाबीन 3500 से 5501, सरसों 6200 से 6850, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 7600, चना देशी 4700 से 5300, चना मौसमी 4700 से 5200, चना पेप्सी 4800 से 5251, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
