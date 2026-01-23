23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कोटा

Kota: सोने-चांदी के भावों में आई जबरदस्त गिरावट, जानें लेटेस्ट अपडेट

Gold-Silver Rate Update: चांदी के भाव एक ही दिन में 18 हजार रुपए प्रति किलो तक टूटे। भाव 3 लाख रुपए प्रति किलो हो रहे।

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 23, 2026

gold silver price

Photo: AI

Gold-Silver Price: सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने व चांदी के भावों गिरावट रही। चांदी के भाव एक ही दिन में 18 हजार रुपए प्रति किलो तक टूटे। भाव 3 लाख रुपए प्रति किलो हो रहे। जेवराती सोने के भाव 4000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 156600 और शुद्ध सोने के भाव 157400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 156700
गोल्ड (22 k) :145091
गोल्ड (20 k) : 136261
गोल्ड (18 k) : 125360
गोल्ड (14 k) : 110352
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

मंडी भाव : गेहूं, धान, चने में मंदी, उड़द तेज

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 1 लाख 40 हजार कट्टे की रही। गेहूं 40, धान 50, चना 50 रुपए मंदे रहे। उड़द 150 रुपए तेज रहा। लहसुन की आवक लगभग 2500 कट्टे की रही। भाव 3000 से 10500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन बेस्ट 1500 रुपए मंदा रहा। खाद्य तेलों में तेजी रही।

भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2431 से 2501, धान सुगन्धा 2400 से 3101, धान (1509) 3000 से 3501, धान (1847) 2800 से 3401, धान (1718-1885) 2600 से 3751, धान (पूसा-1) 2400 से 3700, धान (1401-1846) 3400 से 3800, धान दागी 1200 से 2700, सोयाबीन 3500 से 5301, सरसों 6200 से 6870, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800 जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5600, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 7400, चना देशी 4700 से 5100, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5101,चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव: (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2390, चंबल 2350, सदाबहार 2240, लोकल रिफाइंड 2140, दीप ज्योति 2260, सरसों स्वास्तिक 2600, अलसी 2410 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3030, कोटा स्वास्तिक 2620, सोना सिक्का 2940, कटारिया गोल्ड 2660 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1870, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4010 से 4150 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 8950, कोटा फ्रेश 8500, पारस 8900, नोवा 8850, अमूल 9800, मधुसूदन 9280 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Jan 2026 10:03 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: सोने-चांदी के भावों में आई जबरदस्त गिरावट, जानें लेटेस्ट अपडेट

कोटा

राजस्थान न्यूज़

