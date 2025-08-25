Heavy Rain In Rajasthan: तेज बारिश में फसलें हो गई तबाह, गिर गए आशियाने, किसान परेशान

बारिश से खेत लबालब होने से फसलें पानी में डूबने से नष्ट हो गई। इससे किसानों के अरमान भी पानी के साथ बह गए। मंडाप क्षेत्र में फसल में ज्यादा नुकसान हुआ है। किसान धनराज मीणा ने बताया कि तीस हजार का कर्ज लेकर पांच बीघा की सोयाबीन बोई। बारिश ने पूरी फसल नष्ट कर दी। अब तो सरकार से आस है। कृषि अधिकारियों को सर्वे करना चाहिए और मुआवजा मिले तब जाकर राहत मिलेगी। वही मालीहेड़ा गांव के ग्रामीण प्रेमप्रकाश योगी ने बताया कि शुक्रवार को बारिश से मकान ढह गया। जिसमे गेहूं की बोरिया पानी में भीग गई। कुंदनपुर वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक शिव प्रकाश मीणा आदि ने बताया कि सोयाबीन व अन्य फसल खराबे की सर्वे रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दी है। हाल में हुई बारिश से हुए फसल खराबे का सर्वे फिर से किया जाएगा।