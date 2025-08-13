Heavy Rain: कल से फिर शुरू होगा बारिश का दौर, IMD ने दे दी राजस्थान के इन 15 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather: कोटा शहर में मंगलवार को बारिश नहीं होने से दिनभर गर्मी और उमस बनी रही। अधिकतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री घटकर 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आद्रर्ता 72 प्रतिशत रही। शाम होते-होते मौसम का मिजाज बदला और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई।
मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त तक हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होंगी, जिससे 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में और 16 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 को और कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं।
14 अगस्त: अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालवाड़, करौली, कोटा और सवाईमाधोपुर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
15 अगस्त: अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालवाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और टोंक में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ कुछ जिलों में भारी बारिश की भी संभावना जताई है।