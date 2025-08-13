Heavy Rain: कल से फिर शुरू होगा बारिश का दौर, IMD ने दे दी राजस्थान के इन 15 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त तक हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होंगी, जिससे 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में और 16 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 को और कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं।