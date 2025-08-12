12 अगस्त 2025,

मंगलवार

जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून ट्रफ लाइन ने बदला मौसम, अब 15-16 अगस्त को यहां ‘ताबड़तोड़’ बारिश

राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 12, 2025

Photo- Patrika Network

Rajasthan Rain: राजस्थान में मानसून (Rajasthan Monsoon) फिर मेहरबान होने वाला है। 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाडी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने वाली है। 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान तथा 16 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों में 15 अगस्त तो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश की होने की संभावना है।

मौसम केंद्र जयपुर (IMD Alert) के अनुसार, वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन (Monsoon Trough Line) भठिंडा, अमृतसर, देहरादून से हिमाचल की तलहटी से अरूणाचल प्रदेश के निचले भागों से गुजर रही है। जिससे राज्य के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवाएं प्रभावी हैं। जिसके प्रभाव से आगामी 2-3 राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी जारी रहने की संभावना है।

RAJASTHAN RAIN

मालाखेडा में हुई सर्वाधिक बारिश

पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान (Rajasthan Rain) में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में एक- दो स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा मालाखेडा (अलवर) में 40.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में निम्नतम न्यूनतम तापमान सिरोही में 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

