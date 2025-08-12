Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून ट्रफ लाइन ने बदला मौसम, अब 15-16 अगस्त को यहां ‘ताबड़तोड़’ बारिश

Rajasthan Rain: राजस्थान में मानसून (Rajasthan Monsoon) फिर मेहरबान होने वाला है। 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाडी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने वाली है। 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान तथा 16 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों में 15 अगस्त तो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश की होने की संभावना है।