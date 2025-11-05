4KM प्रतिघंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं, राजस्थान में बारिश के बाद IMD ने दिया लेटेस्ट अलर्ट, जानें अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार इस समय उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके साथ ही हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में भी एक कमजोर तंत्र सक्रिय है। हालांकि सक्रिय हुआ यह विक्षोभ मंगलवार से कमजोर पड़ गया है जिसकी वजह से बारिश की रफ्तार में कमी आई है।