4KM प्रतिघंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं, राजस्थान में बारिश के बाद IMD ने दिया लेटेस्ट अलर्ट, जानें अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम?

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी और आसपास के इलाकों में सोमवार रात और मंगलवार सुबह बारिश दर्ज की गई। सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे और हल्का कोहरा भी छाया रहा। बारिश और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी हवाओं ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी है।
पानी की बढ़ती आवक के चलते कोटा बैराज का एक गेट खोलकर करीब 7456 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की गई। बारिश के चलते खेतों में सूखी पड़ी धान की फसल दोबारा भीग गई जिससे किसानों को नुकसान होने की आशंका है। वहीं मंडियों में रखा अनाज भी गीला हो गया।
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि इसके बाद धीरे-धीरे मौसम साफ होने की संभावना है। विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश की संभावना नहीं है लेकिन धीरे-धीरे ठंड बढ़ेगी।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक सप्ताह तक उत्तरी हवाएं सक्रिय रहेंगी जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अनुमान है कि न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। रात और सुबह के समय ठंडक में इजाफा होगा और कुछ इलाकों में हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है।
जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार इस समय उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके साथ ही हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में भी एक कमजोर तंत्र सक्रिय है। हालांकि सक्रिय हुआ यह विक्षोभ मंगलवार से कमजोर पड़ गया है जिसकी वजह से बारिश की रफ्तार में कमी आई है।
विभाग का पूर्वानुमान है कि 5 नवंबर से अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में शुष्क मौसम बने रहने की पूरी संभावना है। यानी अगले 7 दिन में धूप खिली रहेगी लेकिन रात में तापमान गिरने से सर्दी बढ़ेगी। राजस्थान के उत्तरी जिलों जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर में तापमान में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की जा सकती है।
