Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

4KM प्रतिघंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं, राजस्थान में बारिश के बाद IMD ने दिया लेटेस्ट अलर्ट, जानें अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम?

IMD Weather Report: राजस्थान के कई जिलों में बारिश और ठंडी हवाओं के बाद मौसम में ठंडक बढ़ गई है। अब अगले 7 दिनों तक राज्य में शुष्क मौसम रहने और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 05, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी और आसपास के इलाकों में सोमवार रात और मंगलवार सुबह बारिश दर्ज की गई। सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे और हल्का कोहरा भी छाया रहा। बारिश और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी हवाओं ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी है।

पानी की बढ़ती आवक के चलते कोटा बैराज का एक गेट खोलकर करीब 7456 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की गई। बारिश के चलते खेतों में सूखी पड़ी धान की फसल दोबारा भीग गई जिससे किसानों को नुकसान होने की आशंका है। वहीं मंडियों में रखा अनाज भी गीला हो गया।

आज छाएंगे बादल, बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि इसके बाद धीरे-धीरे मौसम साफ होने की संभावना है। विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश की संभावना नहीं है लेकिन धीरे-धीरे ठंड बढ़ेगी।

तापमान में आएगी गिरावट

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक सप्ताह तक उत्तरी हवाएं सक्रिय रहेंगी जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अनुमान है कि न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। रात और सुबह के समय ठंडक में इजाफा होगा और कुछ इलाकों में हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है।

एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ का असर कम

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार इस समय उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके साथ ही हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में भी एक कमजोर तंत्र सक्रिय है। हालांकि सक्रिय हुआ यह विक्षोभ मंगलवार से कमजोर पड़ गया है जिसकी वजह से बारिश की रफ्तार में कमी आई है।

अगले 7 दिन ऐसा रहेगा मौसम

विभाग का पूर्वानुमान है कि 5 नवंबर से अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में शुष्क मौसम बने रहने की पूरी संभावना है। यानी अगले 7 दिन में धूप खिली रहेगी लेकिन रात में तापमान गिरने से सर्दी बढ़ेगी। राजस्थान के उत्तरी जिलों जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर में तापमान में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां बनेगी नई सड़क, टोल भी होगा शिफ्ट; 74 करोड़ रुपए होंगे खर्च
भिवाड़ी
Road-news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 07:40 am

Published on:

05 Nov 2025 07:39 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / 4KM प्रतिघंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं, राजस्थान में बारिश के बाद IMD ने दिया लेटेस्ट अलर्ट, जानें अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम?

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: 180KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, पानी भरे गिलास से नहीं छलका एक बूंद, 900 टन भार के साथ हुआ सफल ट्रायल

कोटा

Rajasthan: स्लीपर बस संचालकों की गुंडागर्दी, RTO कार्यालय का तोड़ा ताला, सीज बस निकालने की कोशिश

Kota Bus
कोटा

कोटा संभाग को मिली छह मोबाइल लैब यूनिट, मिनटों में जुटेंगे साक्ष्य

Kota FSL Team
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन रिफाइंड तेलों में तेजी

Kota Mandi
कोटा

Rajasthan Weather : हाड़ौती में बरसे बादल, कोटा बैराज का एक व गुढ़ा बांध के दो गेट खुले

Kota Weather Patrika
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.