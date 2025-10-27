Kota Accident: हाईवे पर सुबह-सुबह हुआ भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल

Private Bus Overturned: कोटा–चित्तौड़ हाईवे पर सोमवार सुबह एक प्राइवेट बस पलट गई। घटना खड़ीपुर गांव के पास की है। दरअसल कोटा से चित्तौड़गढ़ जा रही बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे जिनमें से लगभग एक दर्जन यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी का इलाज जारी है।