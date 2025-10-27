Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Accident: हाईवे पर सुबह-सुबह हुआ भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल

Rajasthan Road Accident: हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को सूचना दी।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 27, 2025

इनसेट में घायल महिला और हादसे की फोटो: पत्रिका

Private Bus Overturned: कोटा–चित्तौड़ हाईवे पर सोमवार सुबह एक प्राइवेट बस पलट गई। घटना खड़ीपुर गांव के पास की है। दरअसल कोटा से चित्तौड़गढ़ जा रही बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे जिनमें से लगभग एक दर्जन यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी का इलाज जारी है।

स्थानीय लोगों ने बचाई यात्रियों की जान

हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल भी मौके पर पहुंचा।

पुलिस के अनुसार हादसे के समय बस चित्तौड़गढ़ की ओर जा रही थी। अभी पता नहीं चला है कि हादसा किस वजह से हुआ है। संभावना जताई जा रही है की बारिश से फिसलन भरी सड़क या बस की तेज रफ्तार हादसे के कारण हो सकती है।

हाईवे पर लगा जाम

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। बस को सड़क किनारे करने के दौरान हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हटवाया और यातायात को सुचारू कराया। पुलिस ने कहा कि फिलहाल हादसे के सटीक कारणों की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Expressway: राजस्थान के इन जिलों से गुजरेगा 342KM लंबा नया एक्सप्रेस-वे, शुरू हुई जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया
टोंक
New-Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2025 10:41 am

Published on:

27 Oct 2025 10:34 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Accident: हाईवे पर सुबह-सुबह हुआ भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Heavy Rain Alert: अब ‘तूफान मोंथा’ करवाएगा ‘भारी बारिश’, IMD अलर्ट जारी, जानें 27, 28, 29, 30 अक्टूबर की राजस्थान वेदर रिपोर्ट

कोटा

Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने सरकारी स्कूलों के घटिया निर्माण पर उठाए सवाल, मदन दिलावर बोले- सब कांग्रेस सरकार के काम; जांच कराएंगे

Minister-Heeralal-Nagar-madan-dilawar
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना तेज, धान मंदा

कोटा

Viral Video: मगरमच्छ के मुंह पर टेप लगाकर कोटा के युवक करते रहे ‘फोटो सेशन’, देखें सोशल मीडिया का वायरल वीडियो

कोटा

चंबल के पानी को लेकर मध्यप्रदेश और राजस्थान में तकरार, 28 अक्टूबर को तय होगा किसे मिलेगा कितना पानी?

Chambal water sharing
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.