Kota Accident: हाईवे पर सुबह-सुबह हुआ भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल

इनसेट में घायल महिला और हादसे की फोटो:
Private Bus Overturned: कोटा–चित्तौड़ हाईवे पर सोमवार सुबह एक प्राइवेट बस पलट गई। घटना खड़ीपुर गांव के पास की है। दरअसल कोटा से चित्तौड़गढ़ जा रही बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे जिनमें से लगभग एक दर्जन यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी का इलाज जारी है।
हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल भी मौके पर पहुंचा।
पुलिस के अनुसार हादसे के समय बस चित्तौड़गढ़ की ओर जा रही थी। अभी पता नहीं चला है कि हादसा किस वजह से हुआ है। संभावना जताई जा रही है की बारिश से फिसलन भरी सड़क या बस की तेज रफ्तार हादसे के कारण हो सकती है।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। बस को सड़क किनारे करने के दौरान हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हटवाया और यातायात को सुचारू कराया। पुलिस ने कहा कि फिलहाल हादसे के सटीक कारणों की जांच की जा रही है।
