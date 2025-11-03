हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिसाव पीडि़त ठेकाकर्मी की मौत, 20 लाख मुआवजे पर सहमति

मुआवजे को लेकर दोपहर बाद गतिरोध समाप्त होने पर पोस्टमार्टम हुआ और शव परिजन के सुपुर्द किया। देर शाम भैंसरोडगढ़ नाव घाट पर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। धर्मेंद्र 9 दिन तक मौत से जंग लडता रहा। अणुशक्ति श्रमिक संघ (भामस) अध्यक्ष जोतसिंह सोगरवाल ने मृतक की पत्नी को स्थायी नौकरी की मांग की।