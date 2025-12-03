Rajasthan: IAS और IPS की यूनिक शादी, 6 किलोमीटर लंबा और 1400 करोड़ का ‘वेडिंग वेन्यू’ चर्चा का विषय

Rajasthan कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की शादी समारोह ने हाल ही में कोटा में खूब सुर्खियाँ बटोरीं। यह विवाह इसलिए खास रहा क्योंकि इसका आयोजन भारत के पहले विरासत (हेरिटेज) चंबल रिवर फ्रंट की पृष्ठभूमि में हुआ। इस 1200 से 1400 करोड़ की लागत से विकसित 6 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट के भव्य नज़ारों के बीच, आईपीएस सुजीत शंकर और आईएएस चारु शादी के बंधन में बंधे। दोनों अफसरों की शादी में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं, लेकिन उसके बाद भी शादी एकदम सादगी से सम्पन्न की गई।