Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan: IAS और IPS की यूनिक शादी, 6 किलोमीटर लंबा और 1400 करोड़ का ‘वेडिंग वेन्यू’ चर्चा का विषय

Unique Wedding On Chambal River front: दोनों अफसरों की शादी में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं, लेकिन उसके बाद भी शादी एकदम सादगी से सम्पन्न की गई।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Jayant Sharma

Dec 03, 2025

IAS-IPS Unique Wedding Photo

Rajasthan कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की शादी समारोह ने हाल ही में कोटा में खूब सुर्खियाँ बटोरीं। यह विवाह इसलिए खास रहा क्योंकि इसका आयोजन भारत के पहले विरासत (हेरिटेज) चंबल रिवर फ्रंट की पृष्ठभूमि में हुआ। इस 1200 से 1400 करोड़ की लागत से विकसित 6 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट के भव्य नज़ारों के बीच, आईपीएस सुजीत शंकर और आईएएस चारु शादी के बंधन में बंधे। दोनों अफसरों की शादी में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं, लेकिन उसके बाद भी शादी एकदम सादगी से सम्पन्न की गई।

सादगी और गणमान्य लोगों का जमावड़ा

दूल्हे राजा आईपीएस सुजीत शंकर बिहार के रहने वाले हैं और वर्तमान में कोटा ग्रामीण जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) के पद पर तैनात हैं। वहीं, दुल्हन आईएएस चारु उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और हाल ही में शादी के आधार पर त्रिपुरा कैडर से राजस्थान कैडर में आईं हैं। उनकी पहली पोस्टिंग रामगंज मंडी में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के तौर पर हुई है, जो कोटा ग्रामीण क्षेत्र के तहत ही आता है।

शादी समारोह में पुलिस, प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों से कई गणमान्य लोग पहुंचे, जिससे यह एक हाई-प्रोफाइल इवेंट बन गया। इससे पहले 29 नवंबर को हुए संगीत कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की, जबकि 30 नवंबर को शादी समारोह में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुँचे। इसके बावजूद, शादी में सादगी का परिचय दिया गया, जिसमें दोनों परिवारों के सदस्यों ने आए हुए मेहमानों का आवभगत किया।

वेडिंग वेन्यू बना देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट

विवाह की तस्वीरों में नवविवाहित जोड़े के पीछे की भव्यता ने सोशल मीडिया का ध्यान खींचा। यह भव्यता और कोई नहीं, बल्कि कोटा का विश्वस्तरीय चंबल रिवर फ्रंट था। चंबल नदी के 2.75 किमी लंबे किनारे पर विकसित यह फ्रंट अपने आप में एक अनूठी विरासत है। रिवर फ्रंट की प्रमुख विशेषताओं में चंबल माता की 225 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति, दुनिया की सबसे बड़ी घंटी (ब्रह्मा घाट पर), और राजपूताना सहित राजस्थान की नौ क्षेत्रों की वास्तुकला को दर्शाते हुए 26 से 27 विशिष्ट घाट शामिल हैं।

आईपीएस सुजीत शंकर (2020 बैच) और आईएएस चारु (2022 बैच) की यह शादी, न केवल दो अधिकारियों के मिलन का प्रतीक बनी, बल्कि इसने भारत के इस पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट को भी राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। सोशल मीडिया पर यूजर इन तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं, जहाँ प्रशासनिक प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक विरासत का खूबसूरत संगम देखने को मिला।

ये भी पढ़ें

दो तोला सोना, दस तोला चांदी, ना प्री-वेडिंग, ना डीजे… गरीब – मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देने के लिए इस समाज ने की बड़ी पहल
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 08:07 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: IAS और IPS की यूनिक शादी, 6 किलोमीटर लंबा और 1400 करोड़ का ‘वेडिंग वेन्यू’ चर्चा का विषय

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ISRO के रिटायर्ड वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कब खुल सकते हैं आम लोगों के लिए अंतरिक्ष यात्रा के द्वार, प्रदर्शनी देखने पहुंचे कोटा

Retired-senior-ISRO-scientist-Dr.-S.P.-Vyas
कोटा

Illegal Mining: राजस्थान में यहां दिनभर चलता है अवैध खनन, सुबह-सुबह ही ब्लास्टिंग से थर्रा उठता है इलाका, देखें वीडियो

Illegal-Mining-
कोटा

Kota: ‘पतंग में मुनाफा नहीं…असली कमाई मांझे में’, बाजार में बेखौफ बिकना शुरू हुआ जानलेवा चाइनीज मांझा, ये बोले दुकानदार

Chinese Manjha In Kota Market
कोटा

Kota फर्जी अकाउंट से गेम खिलाकर लाखों का अवैध कारोबार करने वाली गैंग गिरफ्तार, ऐसे की थी कोटा निवासी से 25 लाख की ठगी

Kota-Crime
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन मंदा, धान पूसा तेज

Kota Mandi
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.