कोटा

पटना-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर खाना बनाते पकड़े गए अवैध वेंडर, अचानक छापेमारी से ट्रेन के अंदर और बाहर मचा हड़कंप

गाड़ी संख्या 13237 पटना-कोटा एक्सप्रेस की पेंट्री कार में अवैध वेंडर भोजन बनाते हुए पकड़े गए। अचानक हुई इस छापेमारी से स्टेशन परिसर और ट्रेन में हड़कंप मच गया।

2 min read

कोटा

image

Kamal Mishra

Sep 28, 2025

Kota Patna Train

पकड़े गए अवैध वेंडर (फोटो-पत्रिका)

कोटा। कोटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को वाणिज्य विभाग की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें बड़ी लापरवाही सामने आई। प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर खड़ी गाड़ी संख्या 13237 पटना-कोटा एक्सप्रेस की पेंट्री कार में अवैध वेंडर भोजन बनाते हुए पकड़े गए। अचानक हुई इस छापेमारी से स्टेशन परिसर और ट्रेन में हड़कंप मच गया।

जांच के दौरान तैयार भोजन तुरंत जब्त कर लिया गया। टीम ने स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इसे मौके पर ही जमीन में गाड़कर नष्ट कराया। इसके अलावा कच्ची सामग्री भी जब्त कर ली गई। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को परोसा जाने वाला भोजन मानक गुणवत्ता का होना चाहिए और इस तरह की अनियमितताओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

छापेमारी के दौरान जब्त किया गया सामान (फोटो-पत्रिका)

अनधिकृत विक्रेताओं पर जुर्माना

निरीक्षण के दौरान ट्रेन में पांच अनधिकृत विक्रेता सामान बेचते हुए मिले। ये सभी बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। उन पर कुल 4160 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यही नहीं, प्लेटफार्म संख्या 4 पर स्थित दो स्टॉल और एक ट्रॉली की भी गहन जांच की गई, जहां स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को लेकर विस्तृत जांच-पड़ताल की गई।

निरीक्षण में मौजूद अधिकारी

यह कार्रवाई कोटा मंडल प्रबंधक किशोर पटेल के नेतृत्व में की गई। टीम में वाणिज्य निरीक्षक (कैटरिंग) भगवत सिसोदिया, उप स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्य) विकास गुप्ता, मुख्य टिकट निरीक्षक एल.के. मीणा, चल टिकट परीक्षक विष्णु कुमारी और फतेह सिंह, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक विष्णु शर्मा सहित सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहे।

स्वच्छ भोजन पर जोर

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा यात्री सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने और स्वच्छ व सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगी। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत विक्रेताओं और बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और यात्रियों की सुविधा तथा स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं होने दिया जाएगा।

28 Sept 2025 07:16 pm

