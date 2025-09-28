पटना-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर खाना बनाते पकड़े गए अवैध वेंडर, अचानक छापेमारी से ट्रेन के अंदर और बाहर मचा हड़कंप

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा यात्री सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने और स्वच्छ व सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगी। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत विक्रेताओं और बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और यात्रियों की सुविधा तथा स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं होने दिया जाएगा।