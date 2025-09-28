माता के दर्शन से लौटते युवक की हाईवे पर दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

पुलिस थाने के एचएम पूरणमल ने बताया कि शाहपुरा निवासी कमलेश कुमार अग्रवाल ने मामला दर्ज करवाया है कि उसका बेटा हर्षित अग्रवाल रोजाना की तरह बाइक से शनिवार सुबह अपने जॉब पर जयपुर जा रहा था। अप्पू घर से आगे दौलतपुरा वन चौकी के सामने एक कंटेनर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। पीड़ित पिता कमलेश कुमार अग्रवाल ने कंटेनर चालक के खिलाफ तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मारने का मामला दर्ज करवाया है।