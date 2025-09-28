Patrika LogoSwitch to English

बस्सी

माता के दर्शन से लौटते युवक की हाईवे पर दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

एक्सप्रेस हाईवे पर दौलतपुरा वन विभाग चौकी के सामने मोटरसाइकिल सवार को कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया।

2 min read

बस्सी

image

kamlesh sharma

Sep 28, 2025

फोटो पत्रिका

दौलतपुरा (जयपुर)। एक्सप्रेस हाईवे पर दौलतपुरा वन विभाग चौकी के सामने मोटरसाइकिल सवार को कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे दौलतपुरा थाना पुलिस ने हाईवे एंबुलेंस से कांवटिया अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों में उसे मृत घोषित कर दिया। थाने में मृतक के पिता ने कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।

पुलिस थाने के एचएम पूरणमल ने बताया कि शाहपुरा निवासी कमलेश कुमार अग्रवाल ने मामला दर्ज करवाया है कि उसका बेटा हर्षित अग्रवाल रोजाना की तरह बाइक से शनिवार सुबह अपने जॉब पर जयपुर जा रहा था। अप्पू घर से आगे दौलतपुरा वन चौकी के सामने एक कंटेनर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। पीड़ित पिता कमलेश कुमार अग्रवाल ने कंटेनर चालक के खिलाफ तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मारने का मामला दर्ज करवाया है।

माता के दर्शन करने आया था

हादसे में शाहपुरा निवासी मृतक हर्षित जयपुर में फाइनेंस कंपनी में काम करता है। नवरात्रि में प्रकटेश्वरी दुर्गा माता मंदिर में दर्शन के लिए वह शुक्रवार शाम को घर आया था। सुबह घर से रवाना हुआ था और शाहपुरा से पांच किलोमीटर दूर जयपुर दिल्ली हाईवे पर ऊबीकोठी स्थित प्रकटेश्वरी दुर्गा माता मंदिर में दर्शन करके बाइक से जयपुर जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

कमलेश अग्रवाल के एक पुत्र व एक पुत्री ही थे। हादसे में बेटे हर्षित की दुखद मौत हो जाने के बाद घर का चिराग ही बुझ गया। मृतक हर्षित की 2023 में शादी हुई थी, उसके करीब डेढ साल ही बेटी है। मृतक की मां, दादी, पत्नी आदि का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गमजदा पिता को रिश्तेदार व अन्य लोग ढांढस बंधाते रहे।

बीच रास्ते से लौटकर आए

मृतक के पिता कमलेश अग्रवाल और माता भी कहीं माता के दर्शन जा रहे थे कि बीच रास्ते में बेटे का एक्सीडेंट होने की सूचना मिली, जिस पर वे वापस घर लौटे और वह स्वयं अपनी पत्नी, पुत्रवधू व परिचितों के साथ जयपुर के कांवटिया अस्पताल में पहुंचे। इससे पहले तक परिजनों को बेटे की मौत की खबर तक नहीं थी।

28 Sept 2025 05:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / माता के दर्शन से लौटते युवक की हाईवे पर दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

