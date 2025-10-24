IMD ALERT: एक्टिव ‘पश्चिमी विक्षोभ’ से अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम, राजस्थान में 26-27-28 अक्टूबर को होगी बारिश?

RAJASTHAN WEATHER FORECAST: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 48 घंटे में राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार यह एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है जिसके असर से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसका असर मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, विशेषकर कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों पर दिखाई देगा।