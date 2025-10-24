Patrika LogoSwitch to English

IMD ALERT: एक्टिव ‘पश्चिमी विक्षोभ’ से अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम, राजस्थान में 26-27-28 अक्टूबर को होगी बारिश?

26 से 29 अक्टूबर के बीच आंशिक बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई। विभाग ने किसानों और आमजन को सलाह दी कि इस दौरान मौसम में अचानक बदलाव के चलते खुले में रखे अनाज को सुरक्षित स्थान पर रख लें।

कोटा

Akshita Deora

Oct 24, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर:पत्रिका

RAJASTHAN WEATHER FORECAST: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 48 घंटे में राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार यह एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है जिसके असर से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसका असर मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, विशेषकर कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों पर दिखाई देगा।

यहां 26 से 29 अक्टूबर के बीच आंशिक बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई। विभाग ने किसानों और आमजन को सलाह दी कि इस दौरान मौसम में अचानक बदलाव के चलते खुले में रखे अनाज को सुरक्षित स्थान पर रख लें। साथ ही, तापमान में उतार-चढ़ाव से सुबह-शाम हल्की ठंडक बढ़ सकती है।

कोटा का अधिकतम तापमान गुरुवार को 32.7 व न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि इन दिनों मौसम शुष्क रहने से सुबह-शाम मौसम में ठंडक बनी है। जबकि दिन में बादल छाए रहे।

26-27-28 अक्टूबर को होगी बारिश?

मौसम विभाग ने 2 संभागों (कोटा-उदयपुर) के कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जैसे कुछ जिलों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई है। हालंकि बाकी दिन मौसम शुष्क रहेगा।

Updated on:

24 Oct 2025 03:05 pm

Published on:

24 Oct 2025 03:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / IMD ALERT: एक्टिव ‘पश्चिमी विक्षोभ’ से अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम, राजस्थान में 26-27-28 अक्टूबर को होगी बारिश?

