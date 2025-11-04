IMD Fog ALERT: बारिश के बाद कोहरे का अलर्ट, राजस्थान के इन जिलों में चेतावनी जारी, जानें 4-5-6-7-8-9 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
मौसम विभाग (IMD) ने देशभर के मौसम को लेकर नई भविष्यवाणी जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (Andaman & Nicobar Islands) में समुद्र उफान पर है। जिसके असर से राजस्थान (Rajasthan) में भी बेमौसम बारिश के बाद अब कोहरे (Fog Alert) की शुरुआत होने वाली है।
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से 4 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, टोंक, भरतपुर, नागौर और सीकर जैसे कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है।
वहीं 5 नवंबर से मौसम साफ होना शुरू होगा और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने कल भी कोहरे/धुंध का अलर्ट जारी किया है।
4 नवंबर को मेघगर्जन और बारिश की संभावना है।
इसके बाद 5 नवंबर से कोहरा (Fog) और धुंध (Mist) बढ़ेगी।
6-7-8-9 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट होने की संभावना है।
बारिश का असर कोटा की भामाशाहमंडी में भी देखने को मिला। सोमवार को यहां करीब 2 लाख कट्टों की कृषि जिंसों की आवक हुई, जिनमें से डेढ़ लाख कट्टे धान के थे। आवक अधिक होने के कारण सारा माल खुले में ढेर लगा हुआ था। अचानक हुई बारिश से कई कट्टे धान के भीग गए, जिससे किसानों और व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। मंडी में तिरपाल से माल को ढकने की कोशिशें की गईं लेकिन नमी से नुकसान की आशंका बनी हुई है।
कोटा का अधिकतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 32.9 व न्यूनतम तापमान 3 डिग्री गिरकर 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 3 किमी प्रति घंटे की रही।
