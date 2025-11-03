Weather Alert: झमाझम बारिश से भीगा जोधपुर शहर, अब उत्तरी हवाएं दिखाएंगी अपना असर, अलर्ट जारी

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार तक रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद मौसम साफ होने लगेगा और बुधवार से तापमान में गिरावट शुरू होगी। विक्षोभ के गुजर जाने के बाद उत्तरी हवाएं चलेंगी, जिससे न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे आएगा। सप्ताह के अंत तक रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। यानी आने वाले दिनों में दिन और रात दोनों समय हल्की सर्दी का मौसम रहेगा।