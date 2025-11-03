Patrika LogoSwitch to English

Weather Alert: झमाझम बारिश से भीगा जोधपुर शहर, अब उत्तरी हवाएं दिखाएंगी अपना असर, अलर्ट जारी

Rain Alert: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने करवट ले ली है। सोमवार को जोधपुर में झमाझम बारिश हुई।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Nov 03, 2025

बारिश का नजारा। फोटो- पत्रिका

Rain Alert: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। सोमवार को जोधपुर शहर में शाम को तेज बारिश दर्ज की गई। सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा था। बादलों के चलते उमस भी बढ़ गई थी।

ऐसे में शाम होते-होते शहर के कई इलाकों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। एकाएक हुई बारिश से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी बहने लगा। वहीं निचले इलाकों में पानी भर गया। हालांकि आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज उमस का दौर बरकरार है।

मंगलवार को भी अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार तक रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद मौसम साफ होने लगेगा और बुधवार से तापमान में गिरावट शुरू होगी। विक्षोभ के गुजर जाने के बाद उत्तरी हवाएं चलेंगी, जिससे न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे आएगा। सप्ताह के अंत तक रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। यानी आने वाले दिनों में दिन और रात दोनों समय हल्की सर्दी का मौसम रहेगा।

बूंदाबांदी के साथ बदला मौसम

समदड़ी कस्बे में सोमवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ली। दोपहर में आसमान में काले घने बादलों का जमघट हो गया। दोपहर करीब दो बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जो लगभग आधे घंटे तक जारी रही। ऐसे में मौसम खुशनुमा हो गया। समदड़ी सहित आसपास के कई गांवों में भी हल्की बूंदाबांदी होती रही। शाम तक आसमान में काले बादलों का डेरा बना रहा। बदलते मौसम से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

Updated on:

03 Nov 2025 06:17 pm

Published on:

03 Nov 2025 06:16 pm

