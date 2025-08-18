Weather Prediction: नया मानसूनी तंत्र बनने से राजस्थान में होगी ‘मूसलाधार बारिश’, मौसम बिभाग ने अगले 3-4 दिन के लिए दे दिया अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में नया मानसूनी तंत्र बनने से पूरे राजस्थान में मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।