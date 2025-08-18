Weather Prediction: नया मानसूनी तंत्र बनने से राजस्थान में होगी ‘मूसलाधार बारिश’, मौसम बिभाग ने अगले 3-4 दिन के लिए दे दिया अलर्ट

Rajasthan Weather: हाड़ौती अंचल के कोटा शहर में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली। दिन की शुरुआत चिपचिपी गर्मी और भारी उमस के साथ हुई, जिसने लोगों को बेहाल कर दिया। हालात ऐसे रहे कि पंखे और कूलर भी गर्मी के आगे बेअसर नजर आए। दोपहर करीब 1 बजे हल्की बूंदाबांदी तो हुई, मगर इससे राहत के बजाय उमस और बढ़ गई।
हालांकि शाम करीब 4 बजे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। तेज़ हवा के झोंकों और बादलों की गरज के साथ शुरू हुई जोरदार बारिश ने शहरवासियों को गर्मी से राहत दिलाई। करीब आधे घंटे तक हुई इस बरसात ने वातावरण को ठंडा और सुहाना बना दिया।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, रविवार को कोटा का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा। सुबह की नमी 94% तक पहुंच गई थी। सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे के बीच कुल 5.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि पिछले 24 घंटों में कुल वर्षा 0.8 मिमी रही। हवा की औसत गति 6 किमी प्रति घंटा रही।
कोटा जिले के अन्य क्षेत्रों में भी मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिला। रामगंजमंडी में 15 मिनट की हल्की बारिश के बाद धूप निकल आई, जबकि सातलखेड़ी में बादलों की तेज गर्जना के साथ अच्छी बारिश हुई।
मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में नया मानसूनी तंत्र बनने से पूरे राजस्थान में मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।