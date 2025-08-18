Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

Weather Prediction: नया मानसूनी तंत्र बनने से राजस्थान में होगी ‘मूसलाधार बारिश’, मौसम बिभाग ने अगले 3-4 दिन के लिए दे दिया अलर्ट

Heavy Rain IMD Alert: मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

कोटा

Akshita Deora

Aug 18, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather: हाड़ौती अंचल के कोटा शहर में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली। दिन की शुरुआत चिपचिपी गर्मी और भारी उमस के साथ हुई, जिसने लोगों को बेहाल कर दिया। हालात ऐसे रहे कि पंखे और कूलर भी गर्मी के आगे बेअसर नजर आए। दोपहर करीब 1 बजे हल्की बूंदाबांदी तो हुई, मगर इससे राहत के बजाय उमस और बढ़ गई।

हवा के झोंकों के साथ हुई जोरदार बारिश

हालांकि शाम करीब 4 बजे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। तेज़ हवा के झोंकों और बादलों की गरज के साथ शुरू हुई जोरदार बारिश ने शहरवासियों को गर्मी से राहत दिलाई। करीब आधे घंटे तक हुई इस बरसात ने वातावरण को ठंडा और सुहाना बना दिया।

ये भी पढ़ें

IMD Alert: राजस्थान के सिर्फ इस जिले में ‘येलो अलर्ट’, 3 घंटे के अंदर झमाझम बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
जयपुर
Rain warning

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, रविवार को कोटा का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा। सुबह की नमी 94% तक पहुंच गई थी। सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे के बीच कुल 5.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि पिछले 24 घंटों में कुल वर्षा 0.8 मिमी रही। हवा की औसत गति 6 किमी प्रति घंटा रही।

कोटा जिले के अन्य क्षेत्रों में भी मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिला। रामगंजमंडी में 15 मिनट की हल्की बारिश के बाद धूप निकल आई, जबकि सातलखेड़ी में बादलों की तेज गर्जना के साथ अच्छी बारिश हुई।

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में नया मानसूनी तंत्र बनने से पूरे राजस्थान में मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain: राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून, इन जिलों में ‘ताबड़तोड़’ बारिश की आशंका
जयपुर
heavy rain in rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान मानसून

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 07:26 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Weather Prediction: नया मानसूनी तंत्र बनने से राजस्थान में होगी ‘मूसलाधार बारिश’, मौसम बिभाग ने अगले 3-4 दिन के लिए दे दिया अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.