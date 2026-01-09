कोटा में मासूम की दर्दनाक मौत, खेल-खेल में खौलता पानी खुद के ऊपर डाला, परिवार में कोहराम

Photo: AI generated
कोटा। राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी इलाके में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। शहर में करीब साढ़े तीन साल की छोटी बच्ची रुमायशा ने घर के बाथरूम में खेल-खेल में खुद पर खौलता पानी डाल लिया। जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। जिसके बाद बच्ची ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला गुरुवार सुबह करीब 9 बजे का है। मासूम बच्ची की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है।
मृतक बच्ची के पिता अमजद खान ने बताया कि उनका परिवार वार्ड नंबर 24, गोवर्धनपुरम, माताजी रोड पर रहता है। हादसा गुरुवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। बच्ची के पिता ने बताया की बाथरूम में गीजर से गर्म पानी बाल्टी में भरकर रखा था, क्योंकि बच्ची की मां उसे नहलाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच ये दर्दनाक हादसा हो गया।
अचानक छोटी रुमायशा बाथरूम में चली गई और बाल्टी में रखे गर्म पानी को जग (मग) से अपने ऊपर डाल लिया। बच्ची की चीख सुनते ही मां-बाप तुरंत वहां पहुंचे। रुमायशा का पूरा शरीर बहुत बुरी तरह जल गया था। परिवार ने उसे फौरन रामगंजमंडी के सरकारी अस्पताल ले जाया।
वहां से उसकी हालत ज्यादा गंभीर होने पर रात में कोटा के एमबीएस (MBS) अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन बर्न वार्ड में इलाज के दौरान बच्ची की हालत और खराब हो गई और इलाज के दौरना बच्ची की मौत हो गई। परिवार ने पोस्टमार्टम या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराने का फैसला किया है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग