कोटा में मासूम की दर्दनाक मौत, खेल-खेल में खौलता पानी खुद के ऊपर डाला, परिवार में कोहराम

कोटा। राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी इलाके में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। शहर में करीब साढ़े तीन साल की छोटी बच्ची रुमायशा ने घर के बाथरूम में खेल-खेल में खुद पर खौलता पानी डाल लिया। जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। जिसके बाद बच्ची ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला गुरुवार सुबह करीब 9 बजे का है। मासूम बच्ची की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है।