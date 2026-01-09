9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

कोटा में मासूम की दर्दनाक मौत, खेल-खेल में खौलता पानी खुद के ऊपर डाला, परिवार में कोहराम

कोटा में 3 साल की मासूम रुमायशा ने खेल-खेल में खौलता पानी अपने ऊपर डाल लिया। गंभीर रूप से झुलसकर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Ankit Sai

image

Ankit Sai

Jan 09, 2026

Photo: AI generated

कोटा। राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी इलाके में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। शहर में करीब साढ़े तीन साल की छोटी बच्ची रुमायशा ने घर के बाथरूम में खेल-खेल में खुद पर खौलता पानी डाल लिया। जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। जिसके बाद बच्ची ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला गुरुवार सुबह करीब 9 बजे का है। मासूम बच्ची की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है।

मृतक बच्ची के पिता अमजद खान ने बताया कि उनका परिवार वार्ड नंबर 24, गोवर्धनपुरम, माताजी रोड पर रहता है। हादसा गुरुवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। बच्ची के पिता ने बताया की बाथरूम में गीजर से गर्म पानी बाल्टी में भरकर रखा था, क्योंकि बच्ची की मां उसे नहलाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच ये दर्दनाक हादसा हो गया।

जानिए कैसे हुआ हादसा

अचानक छोटी रुमायशा बाथरूम में चली गई और बाल्टी में रखे गर्म पानी को जग (मग) से अपने ऊपर डाल लिया। बच्ची की चीख सुनते ही मां-बाप तुरंत वहां पहुंचे। रुमायशा का पूरा शरीर बहुत बुरी तरह जल गया था। परिवार ने उसे फौरन रामगंजमंडी के सरकारी अस्पताल ले जाया।

वहां से उसकी हालत ज्यादा गंभीर होने पर रात में कोटा के एमबीएस (MBS) अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन बर्न वार्ड में इलाज के दौरान बच्ची की हालत और खराब हो गई और इलाज के दौरना बच्ची की मौत हो गई। परिवार ने पोस्टमार्टम या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराने का फैसला किया है।

ये भी पढ़ें

Baran Accident: कार-बाइक की भीषण भिड़ंत, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों का इंतजार
बारां
Road Accident, Road Accident in Baran, Car-Bike Accident, Car-Bike Accident in Baran, Car-Bike Accident in Rajasthan, रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट इन बारां, कार-बाइक एक्सीडेंट, कार-बाइक एक्सीडेंट इन बारां, कार-बाइक एक्सीडेंट इन राजस्थान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 06:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में मासूम की दर्दनाक मौत, खेल-खेल में खौलता पानी खुद के ऊपर डाला, परिवार में कोहराम

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

छत पर चलते-चलते अचानक गिरा युवक, 5 सैकण्ड में थम गई सांसें

Kota News
कोटा

Kota: रणथंभौर से टाइगर T-2408 को कोटा के मुकुंदरा में किया जा रहा शिफ्ट, अब बढ़कर 6 हो जाएगी बाघों की संख्या

Tiger-Shifted
कोटा

राजस्थान को मिलने वाली है बड़ी सौगात, सालों का इंतजार होगा खत्म, जानें कब पूरा होगा 72KM की रिंग रोड और नॉर्दर्न बाइपास का काम

Kota-News
कोटा

राजस्थान में बीजेपी नेता की भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, आलू से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दबा

tractor overturns
कोटा

राजस्थान में रेलवे कर्मचारियों को चांदी की जगह बांट दिए तांबे के सिक्के, कर्मचारी बेचने गया तो मचा हंगामा

Retired Railway Employees Given Copper Coins Instead of Silver
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.