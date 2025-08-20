राजस्थान में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का सख्त एक्शन, निरीक्षक और कांस्टेबल को किया बर्खास्त, जानें पूरा मामला

उन्होंने बताया कि विभाग को दोनों के संबंध में शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच कराई गई। यह पूरी जांच रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गयी थी। इसके आधार पर दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। इनमें निरीक्षक प्रदीप मूल रूप से हरियाणा निवासी हैं, जिसने वर्ष 2019 में फर्जी तरीके से नौकरी पाई थी। वह वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में तैनात था, जबकि कांस्टेबल जाकिर हुसैन बिहार निवासी है। वह 2021 में नौकरी में आया था। उसके बाद कोटा में ही पदस्थ था।