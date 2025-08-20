राजस्थान के इन 5 जिलों में नवीन आवासीय योजना लॉन्च, हाउसिंग बोर्ड बनाएगा 667 मकान; जानें सबकुछ

यूडीएच मंत्री खर्रा ने बताया कि इन 5 विशिष्ट पंजीकरण योजनाओं के तहत कुल 667 आवास/फ्लैट्स बनाए जाएंगे। जो उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में आमजन को एक बेहतर आवासीय विकल्प देंगे। इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों के लिए स्वतंत्र मकान बनाए जाएंगे।