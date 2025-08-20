राजस्थान के इन 5 जिलों में नवीन आवासीय योजना लॉन्च, हाउसिंग बोर्ड बनाएगा 667 मकान; जानें सबकुछ

New Housing Scheme Launched: राजस्थान आवासन मण्डल की नवीन आवासीय योजनाओं का बुधवार को आवास भवन जयपुर में भव्य शुभारम्भ किया गया। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इन योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि यह केवल निर्माण नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन की ओर ले जाने वाला कदम है।
यूडीएच मंत्री खर्रा ने बताया कि इन 5 विशिष्ट पंजीकरण योजनाओं के तहत कुल 667 आवास/फ्लैट्स बनाए जाएंगे। जो उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में आमजन को एक बेहतर आवासीय विकल्प देंगे। इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों के लिए स्वतंत्र मकान बनाए जाएंगे।
इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल आमजन के आवास के सपने को साकार करने के लिए आज भी पहली पसंद है। उन्होंने मण्डल की योजनाओं की सराहना की।
-बूंदी जिले की नैनवा आवासीय योजना, पॉकेट-A एवं पॉकेट-B में विभिन्न आय वर्ग के लिए 72 स्वतंत्र आवास, लागत 7 लाख 80 हजार से प्रारम्भ।
-बारां जिले की अटरू आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए 189 स्वतंत्र आवास, लागत 7 लाख 60 हजार से प्रारंभ।
-बाड़मेर जिले की लंगेरा आवासीय योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आय वर्ग के लिए 200 स्वतंत्र आवास, लागत 8 लाख 61 हजार से प्रारंभ।
-धौलपुर जिले की बाड़ी रोड योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी (जी+3) आय वर्ग के लिए 64 फ्लैट्स, लागत 12 लाख 45 हजार से प्रारम्भ।
-उदयपुर जिले की पानेरिया की मादड़ी में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी (जी+3) आय वर्ग के लिए 142 फ्लैट्स, लागत 11 लाख 68 हजार से प्रारम्भ।
इन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन फीस 7070 रुपए (7000 हजार रजिस्ट्रेशन फीस, 70 रुपए जीएसटी), 354 रुपए आवेदन और 590 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। लॉटरी में मकान नहीं निकलता है तो इस सम्पूर्ण राशि में से केवल रजिस्ट्रेशन फीस (7 हजार रुपए) ही रिफंड होगी।
एलआईजी की रजिस्ट्रेशन फीस 15,150 रुपए (15 हजार रजिस्ट्रेशन, 150 रुपए जीएसटी), 354 रुपए आवेदन और 826 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। एमआईजी 'ए' के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 52,500 रुपए (50 हजार रजिस्ट्रेशन, ढाई हजार जीएसटी), 354 रुपए आवेदन और 1180 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा।