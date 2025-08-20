Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के इन 5 जिलों में नवीन आवासीय योजना लॉन्च, हाउसिंग बोर्ड बनाएगा 667 मकान; जानें सबकुछ

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नवीन आवासीय योजनाओं का शुभारम्भ किया।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 20, 2025

New housing scheme launched
Photo- Patrika Network

New Housing Scheme Launched: राजस्थान आवासन मण्डल की नवीन आवासीय योजनाओं का बुधवार को आवास भवन जयपुर में भव्य शुभारम्भ किया गया। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इन योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि यह केवल निर्माण नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन की ओर ले जाने वाला कदम है।

यूडीएच मंत्री खर्रा ने बताया कि इन 5 विशिष्ट पंजीकरण योजनाओं के तहत कुल 667 आवास/फ्लैट्स बनाए जाएंगे। जो उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में आमजन को एक बेहतर आवासीय विकल्प देंगे। इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों के लिए स्वतंत्र मकान बनाए जाएंगे।

इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल आमजन के आवास के सपने को साकार करने के लिए आज भी पहली पसंद है। उन्होंने मण्डल की योजनाओं की सराहना की।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इन 4 जिलों में हाउसिंग बोर्ड लॉन्च करेगा नई आवासीय योजना, अपने घर का सपना होगा साकार
जयपुर
housing board

आवासीय योजनाएं…

-बूंदी जिले की नैनवा आवासीय योजना, पॉकेट-A एवं पॉकेट-B में विभिन्न आय वर्ग के लिए 72 स्वतंत्र आवास, लागत 7 लाख 80 हजार से प्रारम्भ।

-बारां जिले की अटरू आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए 189 स्वतंत्र आवास, लागत 7 लाख 60 हजार से प्रारंभ।

-बाड़मेर जिले की लंगेरा आवासीय योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आय वर्ग के लिए 200 स्वतंत्र आवास, लागत 8 लाख 61 हजार से प्रारंभ।

-धौलपुर जिले की बाड़ी रोड योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी (जी+3) आय वर्ग के लिए 64 फ्लैट्स, लागत 12 लाख 45 हजार से प्रारम्भ।

-उदयपुर जिले की पानेरिया की मादड़ी में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी (जी+3) आय वर्ग के लिए 142 फ्लैट्स, लागत 11 लाख 68 हजार से प्रारम्भ।

इतनी लगेगी रजिस्ट्रेशन फीस…

इन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन फीस 7070 रुपए (7000 हजार रजिस्ट्रेशन फीस, 70 रुपए जीएसटी), 354 रुपए आवेदन और 590 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। लॉटरी में मकान नहीं निकलता है तो इस सम्पूर्ण राशि में से केवल रजिस्ट्रेशन फीस (7 हजार रुपए) ही रिफंड होगी।

एलआईजी की रजिस्ट्रेशन फीस 15,150 रुपए (15 हजार रजिस्ट्रेशन, 150 रुपए जीएसटी), 354 रुपए आवेदन और 826 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। एमआईजी 'ए' के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 52,500 रुपए (50 हजार रजिस्ट्रेशन, ढाई हजार जीएसटी), 354 रुपए आवेदन और 1180 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा।

ये भी पढ़ें

ACB ने पटवारी को 95 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, किसान से बीमा क्लेम पास करवाने के लिए मांगी घूस
श्री गंगानगर
ACB Action in Sriganganagar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2025 05:49 pm

Published on:

20 Aug 2025 05:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के इन 5 जिलों में नवीन आवासीय योजना लॉन्च, हाउसिंग बोर्ड बनाएगा 667 मकान; जानें सबकुछ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.