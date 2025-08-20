Patrika LogoSwitch to English

ACB ने पटवारी को 95 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, किसान से बीमा क्लेम पास करवाने के लिए मांगी घूस

एसीबी ने पटवारी को किसान से बीमा क्लेम पास करवाने के एवज में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा।

श्री गंगानगर

Lokendra Sainger

Aug 20, 2025

ACB Action in Sriganganagar
Photo- Patrika Network

ACB Action in Rajasthan: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बुधवार को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जहां जिले के केसरीसिंहपुर कस्बे से सटे गुरुद्वारे के पास पटवारी ने किसान से बीमा क्लेम पास करवाने के लिए 95 हजार रुपए की घूस ली थी।

रिश्वत मांगने से परेशान होकर पीड़ित किसान ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने योजना के तहत पटवारी घर दबोचा।

योजना तहत ACB की कार्रवाई

बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित किसान के नाम पर 2 लाख 28 हजार 67 रुपए की फसल बीमा राशि स्वीकृत हुई थी। इस क्लेम को पास करवाने के लिए पटवारी पंखी लाल मीणा ने किसान से पहले 1 लाख 14 हजार रुपए की मांग की थी। लेकिन अंतिम बातचीत 95 हजार रुपए में तय हुई।

जैसे ही किसान ने पटवारी को रिश्वत की राशि देने के बाद टीम को इशारा किया। वैसे ही मौके पर दबिश देकर पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया।

पटवारी के खिलाफ लोगों में थी नाराजगी

जानकारी के मुताबिक, पंखी लाल मीणा के कार्य को लेकर पहले से ही लोगों में नाराजगी थी। लेकिन पहली बार किसी ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद ACB ने कार्रवाई की। पटवारी पंखी लाल मीणा गुरुद्वारे के पास स्थित ई-मित्र केंद्र के ऊपर बने कमरे में रिश्वत की राशि ले रहे थे, तभी टीम ने तुरंत मौके पर कार्रवाई कर नकद राशि बरामद की और पटवारी को हिरासत में लिया।

