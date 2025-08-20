ACB ने पटवारी को 95 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, किसान से बीमा क्लेम पास करवाने के लिए मांगी घूस

जानकारी के मुताबिक, पंखी लाल मीणा के कार्य को लेकर पहले से ही लोगों में नाराजगी थी। लेकिन पहली बार किसी ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद ACB ने कार्रवाई की। पटवारी पंखी लाल मीणा गुरुद्वारे के पास स्थित ई-मित्र केंद्र के ऊपर बने कमरे में रिश्वत की राशि ले रहे थे, तभी टीम ने तुरंत मौके पर कार्रवाई कर नकद राशि बरामद की और पटवारी को हिरासत में लिया।