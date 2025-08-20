Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: शहर में स्कूटी सवार युवती का खौफ, अनोखी वारदातों से लोग हैरान, जानें पूरा मामला

चित्तौड़गढ़ शहर के प्रताप नगर इलाके में पिछले दो महीने से चोरी की अनोखी वारदात से लोग हैरान हैं। स्कूटी पर सवार होकर घरों के बाहर सूख रहे कपड़े चुराने वाली एक युवती चर्चा का विषय बनी हुई है।

चित्तौड़गढ़

Anand Prakash Yadav

Aug 20, 2025

स्कूटी सवार युवती का खौफ, पत्रिका फोटो
स्कूटी सवार युवती का खौफ, पत्रिका फोटो

Chittorgarh Crime: चित्तौड़गढ़ शहर के प्रताप नगर इलाके में पिछले दो महीने से चोरी की अनोखी वारदात से लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि स्कूटी पर सवार होकर घरों के बाहर सूख रहे कपड़े चुराने वाली एक युवती चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि वारदात को अंजाम देते हुए यह युवती सीसीटीवी में कैद हुई है। क्षेत्र में पिछले दो महीने में करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा हुई वारदातों से लोगों में भय व्याप्त है।

ये है मामला

जानकारी के अनुसार प्रताप नगर में वार्ड नंबर 19 के पार्षद विजय चौहान के मकान के बाहर स्कूटी पर सवार होकर आई युवती, जिसने कपड़े से चेहरा ढ़क रखा था। मकान के बाहर कुछ समय तक वह स्कूटी पर बैठकर फोन पर बात करती रही। मौका मिलते ही पार्षद के बाहर सूख रहे कपड़े चुराकर स्कूटी पर फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखने पर युवती चोरी की वारदात को अंजाम देते दिखाई दी।

ये भी पढ़ें

हैलो… मैं उसे वॉक पर ला रही हूं, तुम तैयार रहना… पति की हत्या के लिए पत्नी ने रची ऐसी साजिश हिल गई पुलिस…
चित्तौड़गढ़
image

दो महीने में डेढ़ दर्जन से ज्यादा चोरी

प्रताप नगर क्षेत्र में पिछले दो माह में घरों के बाहर सूख रहे कपड़े चुराने की करीब डेढ़ दर्जन वारदातें हो चुकी हैं। कपड़ों की चोरी की घटनाओं को लेकर हालांकि लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ऐसे में चोर के हौंसले बुलंद होने के कारण वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं।

ये भी पढ़ें

Historysheeter : पूरे वल्र्ड में चित्तौड़ पुलिस का वांटेड दुबई से चला रहा नेटवर्क …पढ़े पूरी खबर
चित्तौड़गढ़
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2025 03:18 pm

Published on:

20 Aug 2025 03:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittorgarh: शहर में स्कूटी सवार युवती का खौफ, अनोखी वारदातों से लोग हैरान, जानें पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.