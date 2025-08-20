Chittorgarh: शहर में स्कूटी सवार युवती का खौफ, अनोखी वारदातों से लोग हैरान, जानें पूरा मामला

Chittorgarh Crime: चित्तौड़गढ़ शहर के प्रताप नगर इलाके में पिछले दो महीने से चोरी की अनोखी वारदात से लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि स्कूटी पर सवार होकर घरों के बाहर सूख रहे कपड़े चुराने वाली एक युवती चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि वारदात को अंजाम देते हुए यह युवती सीसीटीवी में कैद हुई है। क्षेत्र में पिछले दो महीने में करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा हुई वारदातों से लोगों में भय व्याप्त है।
जानकारी के अनुसार प्रताप नगर में वार्ड नंबर 19 के पार्षद विजय चौहान के मकान के बाहर स्कूटी पर सवार होकर आई युवती, जिसने कपड़े से चेहरा ढ़क रखा था। मकान के बाहर कुछ समय तक वह स्कूटी पर बैठकर फोन पर बात करती रही। मौका मिलते ही पार्षद के बाहर सूख रहे कपड़े चुराकर स्कूटी पर फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखने पर युवती चोरी की वारदात को अंजाम देते दिखाई दी।
प्रताप नगर क्षेत्र में पिछले दो माह में घरों के बाहर सूख रहे कपड़े चुराने की करीब डेढ़ दर्जन वारदातें हो चुकी हैं। कपड़ों की चोरी की घटनाओं को लेकर हालांकि लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ऐसे में चोर के हौंसले बुलंद होने के कारण वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं।