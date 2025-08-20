Chittorgarh: शहर में स्कूटी सवार युवती का खौफ, अनोखी वारदातों से लोग हैरान, जानें पूरा मामला

Chittorgarh Crime: चित्तौड़गढ़ शहर के प्रताप नगर इलाके में पिछले दो महीने से चोरी की अनोखी वारदात से लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि स्कूटी पर सवार होकर घरों के बाहर सूख रहे कपड़े चुराने वाली एक युवती चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि वारदात को अंजाम देते हुए यह युवती सीसीटीवी में कैद हुई है। क्षेत्र में पिछले दो महीने में करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा हुई वारदातों से लोगों में भय व्याप्त है।