6 मिनट के रैप बीट्स में संस्कृत श्लोक और चौपाइयों के साथ गा दी पूरी रामायण, जानें कौन है राजस्थान के सिंगर सोमेश्वर

Singer Someshwar Mahadevan: बॉलीवुड पार्श्वगायक, एक्टर सोमेश्वर महादेवन मंगलवार को कोटा पहुंचे, उन्होंने यहां प्रबुद्धजन व कलाकारों से कला-संस्कृति-अध्यात्म पर चर्चा की। राजस्थान कल्चरल टूर 2025 के अंतर्गत सोमेश्वर ने रामचरित मानस के बालकांड से उत्तरकांड तक सभी कांडों को मात्र 6 मिनट में रैप बीट्स के साथ तैयार किया है। इसमें संस्कृत के श्लोक भी हैं और चौपाइयां भी है। कोटा में प्रवास के दौरान महादेवन ने पत्रिका को बताया कि उनका उद्देश्य युवा व बच्चों को धर्म, अध्यात्म व संस्कार से जोड़ना है। इसी उद्देश्य को लेकर वे विभिन्न स्थानों की यात्राएं कर रहे हैं।