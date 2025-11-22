Patrika LogoSwitch to English

कोटा

कोटा में JEE के छात्र की मौत, 9वीं मंजिल से गिरा, शव देखकर बेसुध हो गई मां, MP से आज पहुंचेंगे इंजीनियर पिता

Rajasthan News: कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे 18 साल के छात्र ईशान पालीवाल की मौत हो गई। वह कोटा के राजीव गांधी नगर स्थित एक मल्टीस्टोरी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 22, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

JEE Aspirant Died In Death: कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में 18 साल के छात्र की मौत हो गई। वह कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। छात्र 9वीं मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया जिसके बाद उसकी मौत हो गई।

मृतक छात्र का नाम ईशान पालीवाल था। वह मध्यप्रदेश के भोपाल का रहने वाला था और पिछले 2 सालों से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। वह कोटा के राजीव गांधी नगर स्थित रॉयल इंपीरिया मल्टीस्टोरी बिल्डिंग की नौवीं मंजिल पर अपनी मां के साथ रहता था। शुक्रवार को दोपहर के समय वह अपनी बिल्डिंग की नौवीं मंजिल से गिर गया।

ईशान को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और उसके पिता के पहुंचने के बाद शनिवार सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस ने इस घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

इंजीनियर है पिता

मृतक के पिता भोपाल में एक इंजीनियर हैं और वह आज कोटा पहुंचेंगे। घटना के बाद ईशान की मां तारा पालीवाल बेसुध हो गईं। पुलिस ने एफएसएल टीम और सीआइ की मदद से घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

Updated on:

22 Nov 2025 11:26 am

Published on:

22 Nov 2025 11:22 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में JEE के छात्र की मौत, 9वीं मंजिल से गिरा, शव देखकर बेसुध हो गई मां, MP से आज पहुंचेंगे इंजीनियर पिता

