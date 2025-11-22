कोटा में JEE के छात्र की मौत, 9वीं मंजिल से गिरा, शव देखकर बेसुध हो गई मां, MP से आज पहुंचेंगे इंजीनियर पिता

मृतक छात्र का नाम ईशान पालीवाल था। वह मध्यप्रदेश के भोपाल का रहने वाला था और पिछले 2 सालों से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। वह कोटा के राजीव गांधी नगर स्थित रॉयल इंपीरिया मल्टीस्टोरी बिल्डिंग की नौवीं मंजिल पर अपनी मां के साथ रहता था। शुक्रवार को दोपहर के समय वह अपनी बिल्डिंग की नौवीं मंजिल से गिर गया।