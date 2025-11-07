Kota: छोटे भाई को दी गाली, समझाने गए बड़े भाई को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, धारदार हथियार के हमले से हुआ बेहोश

घायल युवक की पहचान कैथून निवासी साहिल (24) के रूप में हुई है। उसके चाचा मुश्ताक ने बताया कि बुधवार को ईदगाह गांवघेर निवासी विक्की ने शराब के नशे में साहिल के छोटे भाई राशिद से गाली-गलौज की थी। गुरुवार को जब साहिल काम से लौटा तो उसने विक्की को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान इमाम चौक पर पहले से घात लगाए बैठे विक्की, समीर और अमन ने अचानक डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया।