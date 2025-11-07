Kota: छोटे भाई को दी गाली, समझाने गए बड़े भाई को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, धारदार हथियार के हमले से हुआ बेहोश

अस्पताल में भर्ती घायल युवक की फोटो: पत्रिका
Kota Youth Attacked With Sharp Weapon: कोटा के कैथून कस्बे में गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक युवक पर डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में युवक की गर्दन और पेट पर गंभीर चोटें आईं। घायल को तुरंत कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें चार से पांच युवक मिलकर उस पर हमला करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में युवक खुद को बचाने की कोशिश करता हुआ इधर-उधर भागता दिख रहा है लेकिन गर्दन पर वार लगने के बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
घायल युवक की पहचान कैथून निवासी साहिल (24) के रूप में हुई है। उसके चाचा मुश्ताक ने बताया कि बुधवार को ईदगाह गांवघेर निवासी विक्की ने शराब के नशे में साहिल के छोटे भाई राशिद से गाली-गलौज की थी। गुरुवार को जब साहिल काम से लौटा तो उसने विक्की को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान इमाम चौक पर पहले से घात लगाए बैठे विक्की, समीर और अमन ने अचानक डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया।
साहिल पेंटर का काम करता है और दोपहर में खाना खाने घर आया था जिसके बाद वह समझाइश करने गया था। सीआइ संदीप शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और घटना के वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग