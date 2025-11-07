Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota: छोटे भाई को दी गाली, समझाने गए बड़े भाई को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, धारदार हथियार के हमले से हुआ बेहोश

Kaithun News: कोटा के कैथून में एक युवक पर डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला हुआ। हमला करने वाले आरोपी पहले से घात लगाए बैठे थे।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 07, 2025

अस्पताल में भर्ती घायल युवक की फोटो: पत्रिका

Kota Youth Attacked With Sharp Weapon: कोटा के कैथून कस्बे में गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक युवक पर डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में युवक की गर्दन और पेट पर गंभीर चोटें आईं। घायल को तुरंत कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें चार से पांच युवक मिलकर उस पर हमला करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में युवक खुद को बचाने की कोशिश करता हुआ इधर-उधर भागता दिख रहा है लेकिन गर्दन पर वार लगने के बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

घायल युवक की पहचान कैथून निवासी साहिल (24) के रूप में हुई है। उसके चाचा मुश्ताक ने बताया कि बुधवार को ईदगाह गांवघेर निवासी विक्की ने शराब के नशे में साहिल के छोटे भाई राशिद से गाली-गलौज की थी। गुरुवार को जब साहिल काम से लौटा तो उसने विक्की को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान इमाम चौक पर पहले से घात लगाए बैठे विक्की, समीर और अमन ने अचानक डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया।

साहिल पेंटर का काम करता है और दोपहर में खाना खाने घर आया था जिसके बाद वह समझाइश करने गया था। सीआइ संदीप शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और घटना के वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

