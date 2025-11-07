Rajasthan Crime: महिलाओं को प्रधानमंत्री योजनाओं के नाम पर 2500 रुपए का लालच देकर ऐसे करते ठगी, 6 आरोपी गिरफ्तार

राखी ने बताया कि 4 नवम्बर को उसके साथ 6 महिला व शारदा आई थी। जिनके आधार कार्ड, पेन कार्ड लेकर फोटो खींचने और अंगूठा लगवाने के दौरान उन्हें शक हुआ कि यह लोग जीओ कम्पनी में कस्टमर जोड़ने, कम्पनी की ओर से 2500 रुपए देने का प्रलोभन देकर सहमति के बिना उनके नाम से फर्जी मोबाइल सिमकार्ड जारी कर रहे हैं। उनका इस्तेमाल यह लोग लोगों के साथ धोखाधड़ी में कर सकते हैं। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। पुलिस पड़ताल मे आया कि साइबर ठग गिरोह पहले नागौर जिले को टारगेट करते हुए लोगों के फर्जी तरीके से बैंक खाते खोलकर जालसाजों को मुहैया करवाते थे। नागौर में उनकी कलई खुलने लगी तो अजमेर के किशनगढ़, रूपनगढ़ क्षेत्र में जानकारों के जरिए लोगों को झांसे में लेकर शिकार बनाने लगे।