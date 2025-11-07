Jaipur Harmada Accident: पिता, चाचा और बहन के बाद वर्षा ने भी तोड़ दिया दम, ‘खूनी’ डंपर ने अब तक छीनी 14 जिंदगियां

जयपुर। हरमाड़ा डंपर हादसे में घायल वर्षा बुनकर (20) ने एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसकी मौत के साथ ही इस दर्दनाक सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। परिजन राकेश वर्मा ने बताया कि सीकर जिले की श्रीमाधोपुर तहसील के सीपुर गांव निवासी वर्षा दिवाली पर बैनाड़ निवासी अपने चाचा महेंद्र बुनकर के पास पांच वर्षीय छोटी बहन भानू के साथ आई हुई थी।