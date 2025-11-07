Jaipur Harmada Accident: पिता, चाचा और बहन के बाद वर्षा ने भी तोड़ दिया दम, ‘खूनी’ डंपर ने अब तक छीनी 14 जिंदगियां

मृतक वर्षा बुनकर। फाइल फोटो-पत्रिका
जयपुर। हरमाड़ा डंपर हादसे में घायल वर्षा बुनकर (20) ने एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसकी मौत के साथ ही इस दर्दनाक सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। परिजन राकेश वर्मा ने बताया कि सीकर जिले की श्रीमाधोपुर तहसील के सीपुर गांव निवासी वर्षा दिवाली पर बैनाड़ निवासी अपने चाचा महेंद्र बुनकर के पास पांच वर्षीय छोटी बहन भानू के साथ आई हुई थी।
तीन नवंबर को वह अपने पिता दशरथ बुनकर, चाचा महेंद्र और बहन भानू के साथ गांव लौटने के लिए बस में बैठने जा रही थी। सभी सड़क किनारे पैदल चल रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब एक बजे हरमाड़ा के लोहामंडी क्षेत्र के पास तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने चारों को चपेट में ले लिया।
घटना के बाद पिता दशरथ, चाचा महेंद्र और बहन भानू को चिकित्सकों ने कांवटिया अस्पताल में मृत घोषित कर दिया, जबकि वर्षा को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भर्ती कराया गया। उसे कई गंभीर चोटें आई थीं और हालत लगातार बिगड़ती गई। गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा।
एक परिचित ने बताया कि वर्षा के पिता मजदूरी करते थे। वह पढ़ाई में होनहार थी और सेकंड ईयर में पढ़ रही थी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थी। परिवार में पिता, चाचा और छोटी बहन की मौत के बाद अब केवल मां, दस वर्षीय छोटा भाई, चाची और उसके दो बच्चे ही बचे हैं। घर में कमाने वाला अब कोई नहीं रहा।
यह वीडियो भी देखें
इधर, अस्पताल के आईसीयू में भर्ती अजय बारिक की हालत में भी सुधार न के बराबर है। वह अब भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, जबकि अन्य घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग