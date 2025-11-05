जयपुर-भीलवाड़ा हाईवे पर मौत का डंपर! सड़क पार कर रहे युवक को रौंदा, तीन टुकड़ों में बंटा शव

फागी (जयपुर)। बजरी के डंपर अब ‘दानव’ बन चुके हैं, जो दिन-रात बेगुनाह लोगों की जिंदगियां निगल रहे हैं। ये डंपर दुपहिया वाहन चालकों व पैदल चल रहे राहगीरों को चीटियों की तरह कुचलकर जा रहे हैं। ऐसा ही झकझोर देने वाला हादसा बुधवार दोपहर जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर फागी उपखंड कार्यालय के सामने हुआ। जहां तेज रफ्तार में आ रहे बजरी से भरे डंपर ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि शव तीन टुकड़ों में बंटकर बिखर गया। जिसने भी हादसा देखा, वह सिहर उठा। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त हो गया।