जयपुर-भीलवाड़ा हाईवे पर मौत का डंपर! सड़क पार कर रहे युवक को रौंदा, तीन टुकड़ों में बंटा शव

फागी (जयपुर)। बजरी के डंपर अब ‘दानव’ बन चुके हैं, जो दिन-रात बेगुनाह लोगों की जिंदगियां निगल रहे हैं। ये डंपर दुपहिया वाहन चालकों व पैदल चल रहे राहगीरों को चीटियों की तरह कुचलकर जा रहे हैं। ऐसा ही झकझोर देने वाला हादसा बुधवार दोपहर जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर फागी उपखंड कार्यालय के सामने हुआ। जहां तेज रफ्तार में आ रहे बजरी से भरे डंपर ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि शव तीन टुकड़ों में बंटकर बिखर गया। जिसने भी हादसा देखा, वह सिहर उठा। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त हो गया।
थानाधिकारी गयासुद्दीन ने बताया कि लदाना निवासी गणेश सैनी (30) पुत्र जगदीश सैनी अपनी बाइक एसडीएम कार्यालय के सामने खड़ी कर सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान मालपुरा की ओर से आ रहे बजरी से भरे डंपर ने उसे कुचल दिया। डंपर युवक को कुछ दूर तक घसीटता हुआ ले गया। इससे उसका शव क्षत-विक्षत हो गया और तीन हिस्सों में बंट गया।
मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाकर डंपर को रुकवाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शव जब उसके घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया।
पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक गणेश सैनी लदाना गांव में सिलाई का कार्य करता था और घरेलू सामान लेने फागी आया हुआ था।
