Jaipur Dumper Accident: जयपुर में हुए भयावह हादसे में 14 की नहीं, 13 लोगों की गई जान, आखिर कहां हुई चूक? जानें

जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में हुए भयावह हादसे के बाद अब मृतकों की संख्या को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हादसे के बाद 14 लोगों की मौत बताई थी, लेकिन अब पुष्टि हुई है कि हादसे में 13 लोगों की ही मौत हुई है। ऐसे मे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मृतकों की संख्या को लेकर कहां चूक हुई?
दरअसल, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अन्य सड़क हादसे का घायल लाया गया था, जिसकी भी मौत हो गई थी। अस्पताल प्रशासन ने उक्त महिला को हरमाड़ा हादसे में घायल होकर पहुंचना और मौत होना समझ लिया। हालांकि, अब स्थिति साफ हो गई है कि हरमाड़ा सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। वहीं, सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती 12 घायलों में से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है।
थानाधिकारी उदय सिंह ने बताया कि 12 मृतकों की शिनाख्त सोमवार रात ही हो गई थी। जबकि 13वीं मृतका की शिनाख्त गुजरात के बनासकांठा निवासी गीता बेन (35) के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सभी मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए है।
हरमाड़ा हादसे में गिरजा कंवर पत्नी भंवर सिंह निवासी जयपुर, सुरेश मीणा पुत्र बंदी लाल मीणा निवासी टोंक, महेश मीणा पुत्र धन्नालाल मीणा निवासी टोंक, विनोद मालपानी पुत्र ओमप्रकाश निवासी जयपुर, भीखी बाई पत्नी नागजी निवासी गुजरात, महेंद्र बुनकर पुत्र भागीरथ प्रसाद निवासी सीकर, दशरथ पुत्र भागीरथ प्रसाद निवासी सीकर, भावना वर्मा पुत्री दशरथ निवासी सीकर, रामशंकर निवासी जयपुर, श्रवण सैनी निवासी जयपुर, अनूप निवासी जयपुर, राजेंद्र गोरा निवासी जयपुर और गीता बेन निवासी गुजरात की मौत हुई थी।
एक्सप्रेस हाईवे स्थित लोहामंडी कट पर डंपर दौड़ाने वाले चालक कल्याण मीणा को हादसे के करीब 30 घंटे बाद मंगलवार रात गिरफ्तार किया गया। हरमाड़ा थाना पुलिस ने बताया कि चालक कल्याण मीणा पर गैर इरातन हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस डंपर मालिक की भूमिका की भी जांच कर रही है।
