Jaipur Dumper Accident: जयपुर में हुए भयावह हादसे में 14 की नहीं, 13 लोगों की गई जान, आखिर कहां हुई चूक? जानें

हरमाड़ा हादसे में गिरजा कंवर पत्नी भंवर सिंह निवासी जयपुर, सुरेश मीणा पुत्र बंदी लाल मीणा निवासी टोंक, महेश मीणा पुत्र धन्नालाल मीणा निवासी टोंक, विनोद मालपानी पुत्र ओमप्रकाश निवासी जयपुर, भीखी बाई पत्नी नागजी निवासी गुजरात, महेंद्र बुनकर पुत्र भागीरथ प्रसाद निवासी सीकर, दशरथ पुत्र भागीरथ प्रसाद निवासी सीकर, भावना वर्मा पुत्री दशरथ निवासी सीकर, रामशंकर निवासी जयपुर, श्रवण सैनी निवासी जयपुर, अनूप निवासी जयपुर, राजेंद्र गोरा निवासी जयपुर और गीता बेन निवासी गुजरात की मौत हुई थी।