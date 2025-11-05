Rajasthan Accident: राजस्थान में फिर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर तोड़ ट्रक में घुसी SUV, जिंदा जला युवक

ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी आग। फोटो: पत्रिका
पाली। राजस्थान के पाली जिले में बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक जिंदा जल गया। ब्यावर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार एसयूवी डिवाइडर कूदकर ट्रक से टकरा गई और भीषण आग लग गई। इस हादसे में एसयूवी सवार जिंदा जल गया और ट्रक चालक घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। साथ ही दमकलकर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया।
पुलिस के मुताबिक गुड़ा एंदला थाना इलाके में ब्यावर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर सुबह 7 बजे हादसा हुआ। मवेशी को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर तोड़ते हुए सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे के बाद एसयूवी में आग लग गई और एसयूवी सवार युवक जिंदा जल गया। पुलिस मृतक की पहचान के प्रयास में जुटी हुई है।
एसयूवी की टक्कर से ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। घायल ट्रक ड्राइवर रवि जाट हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी का रहने वाला है। वह दवाइयों से भरा ट्रक लेकर पंजाब से मुंबई जा रहा था, तभी पाली जिले में हाईवे पर हादसा हो गया। घायल का पाली के सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है।
हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक से टकराते ही कार में भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही सेकेंड में विकराल रूप धारण कर लिया और कार सवार युवक बाहर तक नहीं निकल पाया। ऐसे में कार सवार की जिंदा जलने से मौत हो गई।
हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस की सूचना पर दकमल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया।
पाली
राजस्थान न्यूज़
