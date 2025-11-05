Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Rajasthan Accident: राजस्थान में फिर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर तोड़ ट्रक में घुसी SUV, जिंदा जला युवक

Pali Road Accident: राजस्थान के पाली जिले में बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक जिंदा जल गया। वहीं, हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Anil Prajapat

Nov 05, 2025

pali-road-accident

ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी आग। फोटो: पत्रिका

पाली। राजस्थान के पाली जिले में बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक जिंदा जल गया। ब्यावर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार एसयूवी डिवाइडर कूदकर ट्रक से टकरा गई और भीषण आग लग गई। इस हादसे में एसयूवी सवार जिंदा जल गया और ट्रक चालक घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। साथ ही दमकलकर्मियों की मदद से आग पर का​बू पाया।

पुलिस के मुताबिक गुड़ा एंदला थाना इलाके में ब्यावर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर सुबह 7 बजे हादसा हुआ। मवेशी को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर तोड़ते हुए सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे के बाद एसयूवी में आग लग गई और एसयूवी सवार युवक जिंदा जल गया। पुलिस मृतक की पहचान के प्रयास में जुटी हुई है।

हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल

एसयूवी की टक्कर से ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। घायल ट्रक ड्राइवर रवि जाट हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी का रहने वाला है। वह दवाइयों से भरा ट्रक लेकर पंजाब से मुंबई जा रहा था, तभी पाली जिले में हाईवे पर हादसा हो गया। घायल का पाली के सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है।

ट्रक से टकराते ही कार में लगी आग

हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक से टकराते ही कार में भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही सेकेंड में विकराल रूप धारण कर लिया और कार सवार युवक बाहर तक नहीं निकल पाया। ऐसे में कार सवार की जिंदा जलने से मौत हो गई।

हादसे के बाद हाईवे जाम

हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस की सूचना पर दकमल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद पु​लिस ने यातायात सुचारू करवाया।

ये भी पढ़ें

Jaipur Dumper Accident: कौन है वो डंपर ड्राइवर? जिसने जयपुर में ​सड़क पर बिछा दी 14 लाशें
जयपुर
Jaipur-accident-dumper-driver-name

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 10:46 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan Accident: राजस्थान में फिर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर तोड़ ट्रक में घुसी SUV, जिंदा जला युवक

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali News: पानी पीते समय लगा करंट, मजदूर की दर्दनाक मौत, बच्ची के सिर से उठा पिता का साया

Laborer Dies From Electric Shock
पाली

Pali News : ट्रक से बरामद अवैध शराब की कीमत 75 लाख, गिरफ्तार मामा-भांजा 10 दिन के रिमांड पर

Pali News : ट्रक से बरामद अवैध शराब की कीमत 75 लाख, गिरफ्तार मामा-भांजा 10 दिन के रिमांड पर
पाली

राजस्थान: मनरेगा में फर्जीवाड़ा, एक दिन में 81 और 8 दिन में 120 श्रमिकों की मौत; जांच में बड़ा खुलासा

Rajasthan MNREGA scam in Pali
पाली

Pali Crime: नाबालिग का अपहरण कर किया था बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा

pali crime news
पाली

Pali: 3 महीने पहले पिता की मौत, अब बड़े बेटे ने की आत्महत्या, परिवार में मचा कोहराम

suicide in Pali
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.