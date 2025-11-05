Rajasthan Accident: राजस्थान में फिर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर तोड़ ट्रक में घुसी SUV, जिंदा जला युवक

पाली। राजस्थान के पाली जिले में बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक जिंदा जल गया। ब्यावर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार एसयूवी डिवाइडर कूदकर ट्रक से टकरा गई और भीषण आग लग गई। इस हादसे में एसयूवी सवार जिंदा जल गया और ट्रक चालक घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। साथ ही दमकलकर्मियों की मदद से आग पर का​बू पाया।